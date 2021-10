제철 맞은 겨울 생선 … 롯데마트, 방어회 20% 할인 판매

[아시아경제 조인경 기자] 롯데마트가 오는 21~27일 '해양수산부와 함께하는 가을 수산대전'을 열고 전국 점포에서 겨울철 대표 횟감 생선인 '방어'를 할인 판매한다고 19일 밝혔다.

엘포인트 회원에 한해 판매가 1만9800원 짜리 '방어회(200g 내외)'를 9개 행사 카드(롯데/비씨/KB국민/신한/NH농협/현대/우리/하나/삼성)로 결제 시 20% 할인된 1만5840원에, '방어 초밥(10입·냉장)'은 1만3900원에 각각 판매한다.

겨울철 방어는 산란을 앞두고 살이 단단해지고 지방이 많아져 기름져 겨울 별미로 불린다. 지난해 롯데마트에서 판매된 방어 매출을 살펴보면 가을 시즌인 10~11월엔 전년 동기 대비 88.5%, 제철 기간으로 손꼽히는 10월부터 이듬해 2월까지는 무려 203.3% 고신장해 겨울이 다가오기 전부터 방어를 찾는 소비자들의 수요가 매우 높은 것으로 나타났다.

롯데마트는 매년 강원도 동해, 고성, 속초, 포항, 남해, 제주도 등 다양한 산지에서 신선한 방어를 직접 매입해 소비자들에게 선보이고 있다.

롯데마트 김택연 수산MD는 "겨울이 예년보다 빨리 다가온 만큼 고객들이 겨울 대표 생선인 방어회를 일찍부터 맛볼 수 있도록 합리적인 가격에 준비했다"며 "제철을 맞아 쫄깃하고 담백한 방어의 맛을 맘껏 즐기시길 바란다"고 말했다.

