'혁신으로 사회적 가치 실현' 행안부, 인천시설공단 등 우수 기관 25곳 발표

인천시설공단 '시민참여경영 혁신 플랫폼' 구축해 대상 선정…대상 1곳, 최우수상 4곳

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부와 지방공기업평가원이 혁신을 통해 사회적 가치를 실현하고 있는 우수 지방공공기관 25곳을 발표하고 대상 1곳과 최우수상 4곳을 선정했다고 19일 밝혔다.

인천시설공단은 ‘시민참여경영 혁신 플랫폼’을 구축하여 대상을 차지했으며, 최우수상에는 구미시설공단, 서울교통공사, 태백가덕산풍력발전, 세종특별자치시 시설관리공단이 선정됐다.

올해 선정된 25개 우수 지방공공기관은 사회적 가치 중심경영(4곳), 지역경제 활력 지원(7곳), 적극행정 등 경영혁신(6곳), 참여와 협력강화(5곳), 재난 안전관리(3곳) 5대 혁신분야별로 선정됐다. 이번 우수 혁신 지방공공기관 공모에 165개의 공공기관이 491개의 과제를 제출해 참여했고 엄격한 심사를 거쳐 25개의 우수 지방공공기관을 선정했다고 행안부는 설명했다.

대상을 차지한 인천시설공단는 코로나19 시대에 걸맞은 시민참여경영 혁신 플랫폼 'Triple I(트리플아이)'를 구축 운영해 큰 관심을 모았다. 인천시설공단은 비대면 서비스 제공, 힐링 공간 조성, 심리방역 지원해 지역사회 문제 해결에 공헌했고 특히 가족공원 온라인 성묘 시스템을 최초로 도입하고 대한민국 성묘 문화의 새로운 패러다임을 제시해 대상을 받았다.

구미시설공단은 코로나19로 인한 팬데믹 상황 속에서 지방공기업 최초 사회적 가치 브랜드 '같이 Plus?(‘같이’ 하는 것에 ‘가치’를 더하다)'를 선포하고 4대 테마사업을 적극 추진해 지역사회로부터 지방공기업의 책임경영을 실현하는 성과를 거두었다는 평가를 받았다.

서울교통공사는 ‘서울지하철 이제 사람 뿐만아니라 물건도 실어 나른다’는 주제 발표를 통해 철도 시설을 활용한 생활물류 인프라 구축을 소개했다. 도심 공동물류 플랫폼 사업을 전개하여 화물운송의 혁신적인 패러다임을 제시하고 온오프라인 물류플랫폼을 운영하여 생활 물류서비스를 다각화는 프로젝트로 주목을 받았다.

태백가덕산풍력발전은 국내 최초의 대규모 풍력발전 주민참여형 모델로서 사업비의 일부를 태백시민펀드로 조성하여 사업을 추진하고 설비인증을 완료한 사례로 눈길을 끌었다. 주민에게 펀드투자 수익금을 지급해 가계소득 향상과 탄소중립 추진에 공헌하고 사회적 가치를 실현했다.

세종시시설관리공단은 인공지능을 활용한 지하구조물 내외부 진동감시 기반 안전사고예방시스템을 구축·운영하고 있다. 지하공동구 환경데이터를 실시간 수집하고 해당 데이터의 인공지능 학습을 통해 위험상황을 예측하고 판단한 후 디지털 트윈(3D 가상정보시스템)을 통해 위험상황 알림서비스를 제공하여 최우수상을 받았다.

심사위원장을 맡은 이윤석 계명대 교수는 “지방공공기관은 코로나19 펜데믹 상황 속에서도 지역사회 문제해결, 경제 회복지원 등 공공기관의 비대면 서비스를 확대하는 등 사회적 가치 공유·확산 및 실현을 위해 최선을 다하고 있다"고 평가했다. 구본근 행정안전부 지역경제지원관은 "공공부문 일자리 창출, 지역경제 회복 지원, 사회 취약계층 지원 등 국민들이 체감할 수 있도록 지방공공기관의 혁신과제를 지속적으로 발굴하고 공유해 나갈 계획"이라고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr