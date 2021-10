[클릭 e종목]"루트로닉, 내년 실적도 고성장…리오프닝 수혜주 저평가"

[아시아경제 지연진 기자]하나금융투자는 루트로닉 루트로닉 085370 | 코스닥 증권정보 현재가 18,650 전일대비 550 등락률 -2.86% 거래량 341,338 전일가 19,200 2021.10.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 “전기차 충전소 부족”... 드디어 구세주 등장!9월 유망 중소형주…파마리서치·뷰노·비에이치·루트로닉 등 갤럭시 언팩 D-Day! 폴더블 테마 수혜株 TOP5 공개! close 에 대해 3분기 선진국에서 프리미엄 제품의 매출 성장세가 지속돼 내년 실적 도 기대치를 웃돌 것이라고 전망하며 목표주가를 2만7500원에서 3만1500원으로 상향했다고 19일 밝혔다.

최재호 하나금융투자 연구원은 "3분기 누적 실적으로 볼 때 2021년 예상 매출액은 기존 실적 가이던스를 상회할 가능성이 높으며 현재 주가는 12개월 선행 주가수익비율(PER)의 14배 수준으로 저평가 국면으로 판단한다"며 "특히 4분기 계절적 성수기 진입 및 리오프닝 수혜 요인을 고려할 때 상승 여력은 충분하다"고 전했다.

루트로닉은 3분기 매출액이 390억원으로 전년동기개비 23.3% 증가하고, 영업이익은 62.0% 늘어난 67억원이 전망된다. 선진국 시장 중심으로 고마진 제품(클라리티2, 지니어스, 헐리우드 스펙트라 등)의 성장이 예상된다. 미국법인은 이연수요 및 영업망 강화에 따라 2분기 흑자 전환을 달성했고, 3분기에도 매출액이 40.2% 증가한 129억원의 고성장이 전망된다. 미국은 고가 제품군의 매출 비중이 약 80% 이상으로 파악되며 직접 판매 방식으로 높은 판매 단가 유지가 가능하다는 설명이다.

유럽 및 기타지역(중동 등)의 매출액은 독일 법인 및 유통 대리점 판매가 확대됨에 따라 전년대비 40.8% 증가한 115억원이 예상된다.

올해 매출액은 전년동기대비 44.6% 느러난 1671억원, 영업이익은 474.2% 증가한 356억원이 예상된다. 고마진 레이저 및 RF 제품 판매가 지속되며, 올해와 내년 DermaV(혈관치료) 및 Accufit(체형관리) 제품 신규 론칭에 따른 외형 성장이 전망된다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr