경기교육청, 혁신교육 성과 공유 토론회 연다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 혁신학교 성과 등을 공유하는 자리를 마련한다.

경기교육청은 20일 오후 3시부터 혁신학교 졸업생과 학부모, 교사가 함께하는 '2021 혁신학교 성과와 학생성장' 주제의 토론회를 경기교육청 유튜브를 통해 진행한다고 19일 밝혔다.

경기교육청은 2009년 시작해 올해로 13년째인 혁신학교 성과를 교육 관점에서 여러 각도로 평가 및 분석하고, 혁신학교를 졸업한 학생들로부터 직접 의견을 듣기 위해 이번 토론회를 기획했다.

토론회 참석자는 ▲정재엽 경기도교육연구원 연구위원 ▲심규원ㆍ이가람ㆍ이철범 등 혁신고등학교 졸업생 ▲김태호 갈매고 교사 ▲학부모 양정윤 씨 등이다.

이날 토론회에서는 구성원들이 혁신학교 교육활동을 통해 느낀 학교만족도, 자아개념, 교사관계, 교우관계, 학습효능감 측면의 성과도 공유한다.

특히 토론회에 참석하는 학생들은 혁신고등학교 졸업생들이 주도해 만든 연대 '까지'를 중심으로 다년간 지속해 온 모임에서 서로가 공유한 생각들을 발표할 예정이다.

경기교육청은 토론회 논의내용을 바탕으로 혁신학교 정책 방향을 이어 미래교육으로 확장할 계획이다.

김범진 경기교육청 학교정책과장은 "최근 혁신학교 정책을 둘러싼 여러 논란은 혁신학교 교육활동을 오해한 측면이 크다"면서 "2022학년도 도내 57% 학교가 혁신학교인 만큼 이번 토론회가 교육가족이 혁신학교 정책을 더 깊이 이해하고 공감하는 기회가 될 것"이라고 설명했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr