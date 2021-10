용인시, 항공기 소음지역 확정 위한 주민의견 청취 나선다

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 항공기 소음대책지역 확정에 앞서 주민 의견 청취에 나선다.

용인시는 다음 달 10일까지 국방부와 함께 전투기ㆍ헬리콥터 등 항공기 소음으로 인해 불편을 겪고 있는 소음대책지역 확정에 앞서 대상 지역 주민 의견을 청취한다고 19일 밝혔다.

용인시 관내 대상지는 용인비행장(처인구 포곡읍 전대리 일원) 작전 반경 안에 있는 포곡읍 전대리ㆍ유운리ㆍ삼계리 일부 지역과 오산비행장(평택시 서탄면 일원) 작전 반경 안에 있는 남사읍 진목리 일부 지역이다.

소음대책지역으로 지정되면 95웨클(WECPNL) 이상일 경우 월 6만원(1인 기준), 90~95웨클은 월 4만5000원, 85~90웨클은 월 3만원의 보상금을 받을 수 있다.

웨클은 항공기 운항 횟수, 시간대, 소음의 최대치 등을 반영한 항공기 소음지수다.

군용비행장 소음 지역 조회시스템에 접속해 자신의 주소를 입력한 후 소음 지역 대상 여부를 조회하면 된다.

대상 여부에 대한 이의나 질문 사항은 해당 홈페이지 Q&A 게시판에 남기면 된다.

보상은 '군용비행장ㆍ군사격장 소음 방지 및 피해 보상에 관한 법률'에 따라 이뤄진다. 국방부는 지난 3월부터 군 비행장 주변 지역에 대한 소음 영향도 조사를 실시, 이달 15일부터 다음 달 10일까지 의견수렴 절차를 진행하고 있다.

국방부는 의견수렴 절차를 거쳐 오는 12월 중 소음 대책 대상 지역을 최종 확정한다.

시 관계자는 "해당 지역 주민들이 군 소음 대책 지역인지 반드시 확인해야 한다"며 "소음영향도 조사결과(안)에 이의가 있을 경우 홈페이지에 의견을 제시해 달라"고 당부했다.

