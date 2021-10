영등포구 ‘2021 금속산업대전’ 참가…문래동 기계금속업 판로 지원

10월27~29일 일산 킨텍스 ‘2021 금속산업대전’ 개최 문래동 제조업체 10곳 참가...전시부스, 홍보 카탈로그 제작, 통역·안내요원 배치 및 기타 비품 등 운영 지원·1:1 비즈니스 구매 상담 등 내수시장 확대, 해외수출 판로 개척 지원

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 오는 10월27일부터 29일까지 일산 킨텍스에서 열리는 ‘2021 금속산업대전’에 문래동 기계금속 제조업체 10곳을 위한 부스를 마련하며 판로 지원에 나선다.

'2021 금속산업대전'은 기계금속과 관련한 모든 산업을 망라하는 국제 산업 전시회로, 신소재, 부품을 활용한 제조공정의 효율 개선과 금속가공기술 트렌드를 소개하고 분야별 전문가를 초빙해 세미나를 개최하는 등 금속 산업 발전을 선도하는 대표 전시회로 손꼽힌다.

구는 지난 4월 금속산업대전에 참가할 업체를 공개 모집, 지역을 상징하는 대표 브랜드로서 성장 가능성이 높고 아이디어의 참신성, 제품의 우수성이 돋보이는 10개의 참가업체를 선정했다.

이에 7월에는 전시회에서 홍보 예정인 온라인 플랫폼과 발주 시스템, 기타 지역경제 활성화를 위한 우수기업 판로개척 지원 사업 등을 안내하고 부스 및 위치 선정, 인포그래픽, 카탈로그 제작 등 성공적인 전시회 참여를 위한 다양한 사항을 협의하기도 했다.

전시가 결정된 업체와 제품은 ▲국제금속상사 센서 및 각종 배관용 기기 ▲드림산업 캠핑용 화로대 ▲명신기어기공 인쇄기, 코팅기, 기어박스 ▲봉화산업 방역 관련 금형제품 ▲부영메탈 제철금속 ▲에스에스스포츠 3단 등산스틱 및 지팡이 ▲영신정밀산업 캔시머 ▲통일종합A/S센터 그라인딩 휴먼터치 ▲현성툴테크 선반·밀링·절삭 공구와 ▲서울소공인협회도 함께 참가해 문래동의 우수한 기계금속 인프라를 선보인다.

구는 참여업체의 금속산업대전 참가비를 전액 지원하고 킨텍스 제1전시장 2홀에 영등포구 지정 부스를 마련해 1:1 비즈니스 구매 상담은 물론 해외 바이어와의 원활한 소통을 위한 통역 요원, 안내 도우미의 배치도 아울러 지원할 예정이다.

구는 그간 ‘영등포 아이디어 펀딩’, ‘기계금속 집적지 작업환경 개선’ 등 문래동 일대 기계금속 시설 현대화와 제품 경쟁력 강화, 시장화를 위한 홍보·마케팅에 이르기까지 금속산업의 활성화와 내수 시장 확대를 위해 힘써왔다.

채현일 영등포구청장은 “이번 금속산업 전시회 출품으로 문래동 기계금속업의 우수성과 발전가능성을 국제적으로 공인받는 계기가 되길 바란다”며 “코로나19의 장기화와 경기 침체로 힘든 시간을 보내고 있는 문래동 소공인들이 다시 일어설 힘을 얻고 지역 산업을 이끄는 견인차로서 역할을 담당할 수 있도록 지속적으로 지원해나갈 것”이라고 전했다.

