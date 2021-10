서울시, 21~22일 '2021 루시 아시아 도시 조명 워크숍' 온라인 국제회의 개최

21~22일 이틀 동안 국제도시조명연맹과 공동 개최…‘사람을 위한 도시조명’ 주제 강연

미국, 덴마크, 싱가포르, 태국 등 25개국 50개 도시·정부관계자 참석

[아시아경제 임철영 기자] 서울특별시와 국제도시조명연맹(LUCI)이 21~22일 이틀 동안 국내외 도시조명 관련 도시·정부 관계자와 전문가가 참석하는 ‘2021 루시 아시아 도시조명 워크숍(2021 LUCI Asia Urban Lighting Workshop)’을 개최한다고 19일 밝혔다.

LUCI는 도시조명 정책과 관련 기술 등을 교류 발전시키는 것을 목적으로 2002년 프랑스 리옹에서 설립한 국제협력체이다. 서울시는 도시조명의 정책 발전을 위해 2007년 LUCI에 가입해 2018 ~2020년 회장도시, 2020년 11월부터는 부회장도시에 당선돼 역할을 수행 중이다.

이번 워크숍은 온라인으로 개최될 예정이다. 문화유산조명 전문가와 함께하는 워크 앤 토크(Walk and Talk), 미래를 생각하는 조명의 역할에 대해 생각하는 탄소중립, 스마트조명 그리고 아시아 문화유산의 다양한 가치를 모색하는 그룹회의(Panel Discussion) 등 새로운 시도들이 온라인 워크숍에도 생동감을 더할 예정이다.

이번 워크숍에서는 ‘사람을 위한 도시조명’을 주제로 사람을 위한 조명의 역할에 대해 국내?외 저명한 조명 전문가의 강연과 우수도시 사례 발표?토론 자리가 마련됐다. 아울러 위드 코로나 추세에 맞춰 시민의 여가 생활이 바뀌는 날을 대비하는 시간을 갖는다.

이번 행사는 도시조명 분야에 관심 있는 개인 및 단체 누구나 사전신청 후 참여할 수 있다. 최진석 서울시 도시계획국장은 “사람이 안전하고 편리하게 즐길 수 있는 조명 그리고 사람을 위한 조명 정책 등이 한데 어우러져야 진정한 사람을 위한 도시조명이 된다고 생각 한다”며 “이번 워크숍은 미국, 유럽 등의 사례를 듣고 아시아 도시의 조명정책이 나아가야할 방향을 찾는 좋은 계기가 될 것” 이라고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr