서울도서관, 내달 11일 '플랫폼의 생각법 2.0' 이승훈 저자 강연

[아시아경제 임철영 기자] 서울도서관이 ‘플랫폼’을 주제로 내달 11일 ‘플랫폼의 생각법 2.0’을 주제로 저자인 이승훈 가천대학교 교수를 초빙해 온라인 강연을 개최한다고 19일 밝혔다. ‘플랫폼’이라는 용어의 개념 및 확장이 경제적(비즈니스) 관점에서 파급효과, 가치창출 등을 살펴보는 시간이다.

서울도서관에서는 '플랫폼의 생각법 2.0' 저자 이 교수를 초빙해 플랫폼이 무엇이며 왜 이해해야 하며 플랫폼 기업의 운영방식 등을 살펴본다. 이 교수는 현재 가천대학교 경영대학 교수이며, 네모파트너즈 어드바이저리 부문 대표다.

이정수 서울도서관장은 “플랫폼 기업의 생각법을 통해서 우리 사회와 우리 시민의 필요를 다시 생각해보고 배울 수 있는 시간이 될 것으로 기대한다. 특히 플랫폼 창업을 준비하는 시민들에게 실제적인 도움이 될 것”이라고 말한다.

강좌 수강 신청은 20일부터 ‘서울도서관 홈페이지→ 신청·참여→ 강좌 신청’에서 할 수 있다

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr