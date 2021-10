[스마트금융대상]금융위 "금융 디지털화 지원·규제 정비로 제도 뒷받침"

이명순 금융위 증선위원 축사

[아시아경제 박지환 기자] 안녕하십니까. 금융위원회 증선위원 이명순입니다. 고객에게 더욱 편리한 서비스를 제공하는 금융투자업계를 격려하는 의미있는 행사를 마련해 주신 아시아경제 이의철 사장님께 감사의 말씀을 드립니다. 공정한 심사를 위해 애써주신 정순섭 심사위원장님과 심사위원 여러분께 감사드립니다. 아울러 우수한 서비스를 구축해 수상의 영광을 안게 된 모든 수상자 여러분들께 축하의 말씀을 전해 드립니다.

바야흐로 금융과 핀테크(금융+기술)가 결합하여 혁신을 촉진하는 디지털금융 시대입니다. 비대면 기조의 확산이 본격화되면서 금융거래를 비롯한 일상생활 전반에 커다란 변화와 혁신이 일어나고 있습니다. 모바일 트레이딩 시스템(MTS) 부문에서 혁신을 이끌어 나가고 있는 증권사의 역할에도 많은 변화가 있을 것으로 예상됩니다.

앞으로의 MTS는 단순히 새로운 메뉴나 기능을 추가하는 방식의 개선보다는 금융소비자의 경험과 편리성을 중심으로 재설계할 필요가 있습니다. 또한 MTS라는 ‘디지털 채널’이 고객과의 직접적인 접점이 되어가고 있는 만큼 이를 통해 투자자의 성향과 목적에 맞는 맞춤형 금융서비스를 제공해야 합니다. 디지털금융이 진전될수록 공급자 중심의 서비스 방식은 외면받기 쉽고 소비자의 주도권이 더욱 강화될 것이기 때문입니다.

정부도 디지털금융 시대의 기조에 맞추어 금융권의 디지털화 노력을 지원하고 규제체계를 정비해 제도적으로 뒷받침해 나가겠습니다. 다시 한번 대상의 영광을 안게 된 미래에셋증권에 축하의 말씀을 전해드립니다. 감사합니다.

