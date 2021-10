[스마트금융대상]다양하고 간편한 MTS 호평…KB證 사업부문 1위

사업부문 1위…고객 성향 따라 '투트랙' MTS 전략 호평

KB증권이 '2021 아시아 스마트금융대상'에서 사업 부문 1위를 차지했다. 각종 정보를 손쉽게 활용할 수 있고 다양한 기능을 갖춘 점이 높게 평가됐다.

KB증권은 기존 주식 투자에 익숙한 고객 군에는 대표 모바일트레이딩시스템(MTS)인 '마블(M-able)'을 제공하는 한편 초보 추직투자자와 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 고객 군에는 보다 쉽고 간편한 투자 플랫폼 '마블 미니(M-able mini)'를 제공하고 있다. 고객 유형별로 적합한 MTS를 제공해 고객의 다양하고 세분화된 욕구를 충족시키겠다는 전략에서다.

'마블 미니'는 초보자도 쉽게 주식을 접할 수 있도록 주식 거래에 해당하는 기능과 컨텐츠만으로 애플리케이션(앱)을 간소하게 구성해 지난 8월 출시됐다. 출시 3주만에 다운로드 10만건, 약 한달 만에 30만건을 돌파하며 인기를 끌고 있다.

특히 KB증권은 최근 온라인 쇼핑 시장에서 주목받는 '라이브커머스'를 주식거래에 접목시켰다. 주식 전문가가 출연하는 증권 방송을 실시간으로 보면서 중단하지 않고 방송에 언급된 종목을 바로 매매할 수 있고 실시간 대화도 가능하다. 생활 속의 소비를 줄여 투자금액을 모을 수 있게 하는 '충전 미션 카드'도 고객이 흥미를 가질 수 있도록 한 재미요소 중 하나다.

대표 MTS인 '마블'은 국내주식, 해외주식, 파생상품, 채원, 펀드, 퇴직연금, 자산관리까지 모든 금융서비스를 한 번에 이용할 수 있도록 구성됐다. 비대면 채널만의 특성과 모바일 환경에 적합한 독창적인 상품과 서비스를 제공하고자 모바일에 최적화시켰다.

지난해 4월 출시한 업계 최초 투자정보 구독 서비스 '프라임 클럽'도 강점이다. 월 1만원에 각종 증권 방송, 1일 1종목 추천 등의 기능은 물론 전담 프라이빗뱅커(PB)와의 컨설팅까지 종합 자산관리를 제공한다. 마블과 마블 미니에서 모두 이용할 수 있으며 지난 9월에는 직접 지정한 전담 프라이빗뱅커(PB)와 실시간으로 카카오톡으로 상담하는 서비스도 시작했다.

