[스마트금융대상]NH투자증권, 'MTS 혁신 대상 수상'…다양한 편의

[아시아경제 이선애 기자] NH투자증권은 ‘2021 아시아스마트금융대상’의 모바일트레이딩시스템(MTS) 평가에서 종합 2위에 오르며 ‘MTS 혁신 대상(금감원장상)’을 수상했다.

고객센터뿐 아니라 제안, 문의, 게시판 상담, FAQ 등 매우 다양한 형태로 고객 커뮤니케이션 창구를 제공함으로써 고객들의 의견을 수렴하고 편의성을 제고한 점에서 좋은 평가를 받았다. 또 업무 톡 상담과 종목 톡 상담 등 스마트폰의 특성을 고려한 상담 기능 등 고객 편의가 높았다는 게 심사위원들의 평가다.

나무 앱은 모바일에 최적화된 UI·UX를 통해 홈트레이딩시스템(HTS) 수준의 강력한 서비스를 합리적인 수수료로 이용할 수 있는 NH투자증권의 모바일 증권 MTS다. 2018년 전면개편, 2019년 새로운 투자 상품 발견을 위한 관심카드 서비스 오픈, 2020년 증권 최초 모바일에 특화된 조건검색 서비스 탑재, 2021년 개인화에 집중한 투자 하이라이트 서비스를 오픈함으로써 업계를 선도하는 최고의 플랫폼을 제공하고 있다.

올해 오픈한 투자 하이라이트는 매월 초에 지난 달 투자했던 내용 중 한번 더 짚어볼 만한 내용을 요약해서 하이라이트로 보여주는 서비스다. 개인 맞춤형 콘텐츠로 투자 순위, 입출금, 수익률 기준 최고 성과 종목, 수익 금액 기준 최고 성과 종목 등 다양한 투자 관련 활동 내역을 보기 쉽게 정리해서 보여준다. 지난해부터 선보인 조건검색 서비스의 경우 종목 발굴에 도움을 준다. 주식 현재가 화면의 재무 탭에서 복잡한 재무 데이터를 직관적으로 볼 수 있도록 시각화된 재무 정보를 제공, 유사재무 종목도 검색 가능하다.

NH투자증권 관계자는 "나무 MTS는 보안 키패드, 백신 등 보안프로그램에 대한 최신 업데이트 및 자동점검을 실시하고 있으며, 고객 정보보호를 위한 일방향 암호화와 모바일 전자금융사기 예방 서비스를 선적용했다"면서 "정보보호 전문가 또는 전문기관을 통하여 연 1회 이상 모의해킹을 실시해 도출된 취약점을 상시 보완하는 등 고객이 안심할 수 있는 금융보안 서비스를 제공한다"고 강조했다.

