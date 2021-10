이재명 ‘대선 후보 청문회’된 경기도 국감

경기도 국감 출석한 이재명

여야 ‘李후보 책임’ 놓고 공방

지지율에 직접적 영향

사실상 대선 청문회 전망

[아시아경제 구채은 기자, 이현주 기자, 금보령 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 도지사 자격으로 출석한 경기도 국정감사는 이 후보의 ‘대선 오디션’을 방불케 하는 팽팽한 긴장감 속에서 거친 공방이 난무했다. 야당은 대장동 특혜 의혹을 들어 이 지사를 ‘아수라의 제왕’이라 공격했고 형수욕설, 음주운전 전과까지 언급하며 이 후보를 강하게 압박했다. 이에 이 후보는 "부정부패의 출발은 돈을 받은 사람"이라고 응수했고 여야 의원들은 답변시간을 놓고 고성을 주고 받았다.

이날 행정안전위원회 국감 첫 야당 질의자로 나선 김도읍 국민의힘 의원은 이 후보를 ‘단군도 놀랄 괴력을 지녔다’ ‘한국정치가 부끄럽다’고 저격 했다. 그는 이 후보를 지칭하며 "단 1원도 안받았다는 설계자는 무죄를 사고, 호화 변호사를 지배하고 대한민국 공직자의 뉴노멀을 만들었다"고 했다. 그러면서 "형수 패륜 욕설에 여배우 스캔들, 음주운전까지 한 후보가 민주당 대선후보가 된 것 아니냐"고 쏘아붙였다.

이에 대해 이 후보는 "제가 화천대유의 진짜 주인이라는 취지의 말씀인 것 같은데, 의원님께서 소속했던 과거 새누리당이 당론으로 공공개발을 막았다는 사실이 중요하다"고 답했다. 김 의원의 질의와 이 지사의 답변이 오가는 와중에 여야 간 대치도 있었다. 야당 의원들은 "질문에 맞게 답하라"고 고성을 질렀고, 여당 의원들은 "답변 시간을 줘야 할 것 아니냐"고 맞섰다. 이 후보는 대장동의 ‘결합개발’ 정당성도 강조했다. 그는 "100% 개발이익을 환수할 예정이었지만 당시 새누리당 시의회가 지방채 발행까지 반대하는 상황이어서 민관합동 개발밖에 방법이 없었다"고 답했다.

한편 이날부터 시작된 경기도 국정감사는 이 후보의 지지율에 직접적으로 영향을 미칠 사실상 ‘대선 청문회’가 될 전망이다. 대장동 개발 특혜 의혹에 대한 야당의 파상공세를 질의·응답 형식으로 받아내야 하는 검증대 성격이 강하기 때문이다. 이날 경기도를 감사하는 행안위 소속 의원 22명 중 국민의힘 의원은 8명 뿐이지만 정무위원회에서 사보임한 박수영 의원을 필두로 총력전을 펼칠 예정이다.

박 의원은 2009년 경기도청 경제투자실장, 기획조정실장, 행정1부시장 등을 역임했고 ‘50억 약속 클럽’ 명단을 폭로한 적이 있다. 같은 당 김용판 의원은 조직폭력 연루설도 제기할 예정이다. 이날 행안위 국감에 이어 20일 국토교통위원회 국정감사에선 이 후보의 배임 여부, 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장과의 관계 등이 집중공세 대상이 될 것으로 보인다. 한편 법제사법위원회에서도 여야는 공방을 이어갔다. 민주당은 국민의힘 대권주자인 윤석열 전 검찰총장을 집중 타격했고, 국민의힘은 김오수 검찰총장과 성남시의 관계를 의심하며 거센 공격에 나섰다.

