수도권 대기오염, 국내외 연구진과 3차원 입체지도로 파악한다

환경과학원, 국제공동사전조사

[아시아경제 주상돈 기자] 환경부 소속 국립환경과학원은 미국항공우주국 등 국내·외 25개 연구진과 공동으로 18일부터 11월26일까지 수도권 일대의 대기오염물질 분포를 파악하기 위한 대기질 국제공동사전조사(GMAP2021)에 나선다고 17일 밝혔다.

이번 조사는 2022~2024년에 예정된 제2차 대기질 국제공동조사 수행을 위한 사전조사다. 목적은 지상과 항공, 위성 등을 이용해 수도권 대기오염물질을 입체적으로 관측해 3차원 오염지도를 그리는 것이다.

이번 사전조사에서는 질산염과 유기에어로졸 등 초미세먼지의 주요 성분 및 원인물질을 측정·분석해 이차적으로 생성되는 초미세먼지의 발생 기작을 규명할 계획이다.

또 지상(차량)과 항공기 및 존데(Sonde) 등을 이용해 측정된 대기오염물질의 분포와 위성 자료를 비교·분석해 미세먼지, 이산화질소 등 환경위성 산출물 농도 정보에 대한 신뢰성도 개선한다.

환경과학원은 이번 사전조사에서 도출된 결과를 바탕으로 제2차 대기질 국제공동조사를 2022년부터 2024년까지 추진할 예정이다. 제1차 대기질 국제공동조사(KORUS-AQ)는 지난 2016년 5~6월 미국항공우주국과 수행했고, 초미세먼지를 포함한 대기오염물질 측정·분석을 통해 이차 생성 초미세먼지의 양, 오존 발생 주요 인자 등의 결과가 도출됐다. 제2차 대기질 국제공동조사는 우리나라와 유사한 정지궤도 환경위성 발사를 준비 중인 미국·유럽 및 환경위성 관측영역인 아시아 국가와 함께 추진할 예정이다. 연구 대상지역도 한반도와 아시아로 확대하여 대기오염 연구와 더불어 환경위성 검증을 수행할 예정이다.

정은해 환경과학원 기후대기연구부장은 "이번 대기질 국제공동사전조사로 수도권 미세먼지 생성과정을 규명해 대기질 관리정책의 미래 방향을 제시할 뿐만 아니라, 환경위성 자료의 국제적인 신뢰도를 확보해 아시아 대기환경 개선에 기여하기를 기대한다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr