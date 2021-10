IEA "국제사회 탄소감축 노력 너무 느려…이대로라면 기후재앙"

"2100년에 산업화 이전 대비 평균 기온 2.1~4.4도↑"

유엔 "기후재앙 막기 위한 상한선은 1.5도 상승"

IEA 사무총장 "즉시 행동 나서지 않는다면 파괴적 결과 올것"

[아시아경제 김수환 기자] 국제에너지기구(IEA)가 탄소 중립 사회 구축을 위한 각국의 신재생 에너지 전환 노력이 "매우 느린 상황"이라고 강력 경고했다.

13일 IEA는 보고서를 내고 "올해 전 세계적으로 석탄과 석유 사용량이 대폭 늘어날 조짐이다"라며 "이 때문에 우리는 올해 역대 두번째로 가장 가파른 이산화탄소(CO2) 배출 증가율을 보게 될 전망"이라고 내다봤다.

IEA는 보고서에서 "코로나19 대유행 이후 경기 회복이 빠르게 진행되는 가운데 국가 간 양극화가 극심해지면서 에너지 체계에도 상당한 압박을 가했다"라며 "이에 천연가스, 석탄 등 주요 에너지 가격을 끌어올렸다"라고 분석했다.

이 같은 경고는 다음달 열릴 예정인 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26)를 앞두고 나온 것이어서 그 배경이 주목된다.

100개국 넘게 참가할 것으로 예상되는 이번 COP26에서 국제 사회는 기후변화에 더 적극적으로 대응하기 위해 화석연료를 대폭 감축하고 신재생 에너지로 전환하는 데 합의할 예정이다.

최근 각국 정부가 전기차 산업을 육성하고 화석연료 발전을 줄이기 위한 정책을 잇따라 발표하는 등 탄소 배출 감축 노력이 세계적으로 이어지고 있지만 이것이 실제 결과로 나타나고 있지 않다는 지적이 나온다.

IEA는 보고서에서 "2050년을 기점으로 저탄소 에너지원이 대부분의 에너지 수요를 충족시킬 수 있을 것으로 보인다"면서도 "그럼에도 연간 탄소 배출량이 현재 수준과 비슷하게 유지될 것이다. 이에 2100년이면 산업화 이전 시기 대비 지구 평균 온도가 2.6도 올라가게 될 것"이라고 예상했다.

앞서 2015년 체결된 유엔 파리협약에 따르면 국제 사회는 지구온난화 해소에 주력하고 지구 평균 기온을 산업화 시대 이전 대비 2도 상승으로 제한한다고 합의한 바 있다.

IEA는 각국이 당초 계획대로 탄소 배출을 줄인다는 가정하에 "2100년에 지구 평균 기온이 산업화 이전 대비 2.1도 올라갈 것"이라며 "이는 탄소 제로 실현과 거리가 멀다. 급격한 온도 상승 곡선이 진정되지 않을 것이라는 의미"라고 전했다.

유엔 측이 기후 재앙을 방지하기 위한 평균 기온 상승 상한선을 1.5도로 지정했다는 점을 고려할때 현재 각국이 내놓은 탄소 감축 정책이 불충분하다는 지적이 나오는 이유다.

특히 일부 전문가들은 21세기 안에 지구 평균 기온이 4.4도 더 올라갈 수도 있다고 예상했다.

파티 비롤 IEA 사무총장은 "클린 에너지로 전환되고 있는 현 모멘텀이 높은 화석 연료 의존도에 가로막힌 상태"라고 비판했다.

그는 "각국 정부가 내달 열리는 COP26 회담에서 미래를 위한 클린 기술을 적극 개발한다는 데 명확한 신호를 보내줘야 할 것"이라며 "행동에 나서지 않음으로서 나타나는 결과는 파괴적일 것"이라고 경고했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr