국제유가 고공행진! 관련주 강세 속 숨은 알짜 종목은?

무료 추천주 '지에스이(053050)' 쭉쭉 올라가네요.

추천 받으신 회원님들 모두모두 축하드려요! 더욱 좋은 종목 준비하겠습니다.

▶ 다음 대기 중인 후속 추천주 30명 한정 공개! 700% 올라갈 종목 지금 바로 확인! ▶클릭!◀

국제유가가 2014년 이후 7년만에 배럴당 80달러를 돌파하며 강세를 보이고 있습니다.

원유 공급부족 우려가 유가를 상승 시킨 요인으로 분석됩니다.

더불어 최근 천연가스의 가격 상승이 대체재인 원유의 가격 상승을 이끌었습니다.

▶ 정유주 강세속 바로 쏘아올릴 특급 수혜주! 지금이 매수타점! 빠르게 확인하세요! ▶클릭!◀

21년 하반기 실적 호조 및 영업 이익 증가 예상! 공격적인 가격 인상 정책으로 수익성 개선 기대감!!

4분기 사상 최대 실적이 기대되는 정유 관련 초특급 황제주! 하단 링크에서 확인해보세요!!

▶ 지금 들어가도 늦지 않습니다! 딱 30명만 공개해드립니다!! ▶종목 확인하기!◀

포기하지 마세요! 우리와 함께 수익률 신화의 주인공이 되어 보세요! 할 수 있습니다!

“어떻게 돈을 벌고 어떻게 해야 잃지 않는 투자를 하는 건지 깨우쳤습니다. 그냥 계속 감사합니다. 이말 뿐이네요.” ( VIP 서민재 회원 / 34세 )

[종목별 수익률 현황]

두산중공업 +142% 수익!

한전기술 +151% 수익!

바이오니아 +169% 수익!

매드팩토 +308% 수익!

에이텍티앤 130% 수익!

상아프론테크 +121% 수익 외 다수 종목 수익 실현중!

[오늘의 관심종목] : SV인베스트먼트 SV인베스트먼트 289080 | 코스닥 증권정보 현재가 3,670 전일대비 555 등락률 +17.82% 거래량 18,171,647 전일가 3,115 2021.10.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 평생 무료 선언!SK바사의 후속주, 화려하게 등장!![특징주] SV인베스트먼트, 사외이사 최재형 전 감사원장과 서울대 법대 동문 부각 강세 close / DSC인베스트먼트 DSC인베스트먼트 241520 | 코스닥 증권정보 현재가 5,770 전일대비 420 등락률 +7.85% 거래량 8,000,317 전일가 5,350 2021.10.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정브레인즈컴퍼니 성공적인 코스닥 상장! 같이 챙겨야 할 핵심주는?[특징주]DSC인베, 세계 최초 '98% 하이니켈 양극재' 에스엠랩 개발 투자 부각 close / 포스코강판 포스코강판 058430 | 코스피 증권정보 현재가 70,000 전일대비 14,500 등락률 +26.13% 거래량 1,329,709 전일가 55,500 2021.10.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 포스코강판, 3분기 영업이익 559억원…전년동기대비 924%↑올 10대그룹 시총 80조 늘었다[특징주]포스코·현대제철 5% 하락…"中 감산 기대 너무 컸나" close / 하이로닉 하이로닉 149980 | 코스닥 증권정보 현재가 6,030 전일대비 1,385 등락률 +29.82% 거래량 1,429,628 전일가 4,645 2021.10.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 하이로닉, 3분기 영업이익 16억5600만원…전년동기대비 256%↑쿠팡의 또 다른 수혜주!! 폭발적 수요 증가 실적 고공행진!! 하이로닉, 검색 상위 랭킹... 주가 -3.19% close / 데브시스터즈 데브시스터즈 194480 | 코스닥 증권정보 현재가 136,400 전일대비 19,600 등락률 -12.56% 거래량 829,245 전일가 156,000 2021.10.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 K게임 대형주 죽쑤는데…중소게임주 하락장서도 훨훨해외 진출이 가른 게임주 성적…"글로벌 시장 노려야"“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.