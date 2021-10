두문불출 마윈, 당국비판 이후 첫 홍콩行

[아시아경제 조현의 기자] 중국 당국의 압박으로 두문불출 중인 알리바바 창업자 마윈이 홍콩에서 모습을 드러냈다.

외신은 13일 익명의 소식통들을 인용해 "마윈이 지난주 홍콩에서 자신의 동업자들을 만났다"고 보도했다. 마윈은 현재 홍콩에서 체류 중인 것으로 전해졌다.

소식통에 따르면 마윈의 이번 홍콩 방문은 지난해 10월 이후 1년 만이다. 그는 지난해 10월 상하이 행사에서 중국 당국을 공개적으로 비판한 뒤 돌연 자취를 감췄다.

마윈은 앞서 지난달 1일 중국 저장성 핑후의 한 농장을 시찰했다. 지난 5월 항저우 알리바바 본사 방문 이후 4개월 만에 공개석상에 모습을 드러낸 것이다.

한편 알리바바는 최근 시진핑 국가주석의 ‘공동부유’ 기조에 맞춰 2025년까지 1000억 위안(약 18조원)을 사회에 환원한다고 밝혔다. 1000억 위안은 알리바바의 반년치 순이익에 육박하는 수준이다.

