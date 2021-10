한국도로공사 광주전남본부 백양사(천안방향)휴게소 소장(이백섭)은 지난 12일 전남 영광군소재 여산실버노인요양 복지센터를 임직원과 함께 방문해 200만원의 유류비 지원과 식음료 과자류 등을 지원하고 약 2시간 동안 센터의 청소 등 봉사활동을 했다고 13일 밝혔다.

여산실버노인요양 복지센터장은 전년도에 이어 2년 연속 지원에 노인 어르신들 봉양에 큰 힘이 될 거 같다며 감사하다고 전했다.

백양사(천안방향)휴게소장 이백섭은 “향후 회사의 사회적 책임과 의무를 다하기 위하여 매년 정기적 사회봉사활동을 전개하겠다”고 약속했다.

