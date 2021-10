日 기시다 내각 지지율, 스가 퇴임 직전보다 크게 올라

[아시아경제 권재희 기자] 기시다 후미오 내각에 대한 일본 국민들의 지지율인 전임 스가 요시히데 내각 출범 당시와 비교해 저조하게 출발했지만, 스가 내각 퇴진 시점과 비교해서는 크게 올랐다는 여론조사 결과가 나왔다.

NHK가 지난 8~11일 18세 이상 전국 유권자 1921명(유효답변자 기준)을 상대로 벌인 전화여론 조사 결과에 따르면, 지난 4일 출범한 기시다 내각 지지율이 49%로 나타났다.

이는 지난해 9월 출범한 스가 내각을 상대로 한 NHK의 첫 여론조사 결과와 비교하면 13%포인트 낮은 수치다.

그러나 조사 대상이 스가 내각이었던 지난달에 비해선 19%포인트 급등했다.

기시다 내각 지지율이 출범 시점 기준으론 스가 내각보다 크게 뒤지지만, 스가 퇴임을 계기로 자민당 내각 지지율이 크게 오르고 있다는 흐름은 아사히, 마이니치, 요미우리, 교도통신 등 다른 언론사의 앞선 조사에서도 확인됐다.

이런 추세는 오는 31일 예정된 중의원 선거(총선)에서 자민당에 한층 우호적인 여건이 조성됐음을 시사하는 것이어서 주목된다.

이번 NHK 조사에서 중의원 선거에 관심이 있다는 응답자가 74%, 투표하겠다는 사람이 83%를 차지해 투표율이 높을 것으로 예상됐다.

각 정당의 지지 후보를 고를 때 가장 중시하는 과제로는 경제·재정 정책(33%), 사회보장제도 개선(23%), 코로나19 대책(20%), 외교·안보(8%), 환경·에너지 정책(6%), 헌법 개정(3%) 순으로 많은 답변이 나왔다.

새로 출범한 기시다 내각이 전임인 아베·스가 내각의 정책노선을 계승하는 문제에 대해선 57%가 반대하는 의견을 밝혔고, 34%만이 찬성 의견을 냈다.

정당별 지지율은 자민당이 한 달 전과 비교해 3.6%포인트 오른 41.2%를 기록해 가장 높았다.

그 뒤를 제1야당인 입헌민주당(6.1%), 연립여당인 공명당(4.1%), 공산당(2.7%), 일본유신회(1.8%)가 이었다.

