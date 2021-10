[2021 국감] 100대 명산, 불법 폐기물로 ‘몸살’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 전국 100대 명산이 불법 폐기물로 몸살을 앓고 있다는 지적이다.

12일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 김태흠 의원(국민의힘, 충남 보령·서천)이 산림청으로부터 제출받은 자료에 따르면 2017년~2020년 전국 명산에서 수거해 처리한 불법투기 된 폐기물은 총 1만4369t에 이르는 것으로 조사된다.

앞서 산림청은 2017년 서울, 경기지역 12개 명산을 시작으로 지난해까지 총 81개소를 조사해 불법투기 폐기물 7066t을 확인했다.

하지만 이를 바탕으로 2019년부터 불법 폐기물 수거·처리사업을 진행한 결과, 실제 처리한 불법 폐기물 규모는 1만4369t으로 늘었다.

여기에 올해 충청도와 경상도 지역 29곳의 명산에서 신규 진행하고 있는 수거·처리사업으로 3393t 이상의 불법 폐기물이 처리될 것으로 예상된다.

이를 고려할 때 결과적으로 전국 명산에서 수거·처리될 것으로 예상되는 불법 폐기물은 2만t을 넘어설 것이라는 게 김 의원 측 설명이다.

이는 25t 대형 덤프트럭 800대 분량에 해당한다.

수거지(명산)별 불법 폐기물 수거·처리규모는 강원도 삼척 ‘응봉산’이 3530t으로 가장 많았고 방태산 564t, 소요산 481t, 모악산 405t, 감악산 371t 등이 뒤를 이었다.

김 의원은 “불법으로 투기되는 각종 폐기물로 우리 산림을 황폐화하고 병들게 한다”며 “산림청과 관할 지방자치단체 등은 산지 내 폐기물 규모를 실태조사하는 동시에 처릴사업을 적극 추진해야 한다”고 주장했다.

또 “산림을 이용하는 국민 스스로도 쓰레기 등을 몰래 버리지 않는 ‘의식 있는 산행’을 해줄 것을 기대한다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr