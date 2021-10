백화점 바이어가 일년간 동네 '반찬가게' 달려간 이유?

이지희 롯데百 식품기획자, '데일리반찬' 등 10개점 입점 성공

학부모 사이 입소문난 가게 찾아 마진 양보하고 '삼고초려'

1년새 매출 2~3배 증가 … 지역 고정고객 확보 효과 기대

# 이지희 롯데백화점 식품팀 치프바이어(선임기획자)는 지난해 여름부터 서울 잠실동에 위치한 반찬가게 ‘데일리반찬’을 여러 차례 찾아 신충기 이사에게 백화점 입점을 권유했다. 10년 넘게 대를 이어 운영하고 있는 이 가게는 김치와 나물류, 밑반찬, 국·찌개, 죽 등 250가지 이상의 반찬을 판매하며 이미 월매출이 수억원에 이르는지라 굳이 백화점에 들어갈 생각이 없다며 손을 내저었다. 롯데백화점은 잠실점에 일주일간 팝업스토어(임시매장)를 열어 백화점 고객들에게도 데일리반찬을 선보였다. 지난 5월 데일리반찬이 강남 도곡점을 오픈할 당시엔 제일 먼저 달려가 개점을 축하하고, 한식과 어울리는 와인도 판매해 보려 한다는 말에 백화점 와인 바이어까지 대동해 수입업체를 소개시켜 주기도 했다. 이 치프바이어의 끊임 없는 구애에 데일리반찬 측도 마음을 열어 마침내 지난 8월 롯데백화점 노원점에 매장을 열었고, 불과 한 달 만에 목표한 매출을 달성하며 순항하고 있다.

동네 반찬가게 모시는 백화점

코로나19 사태가 2년 가까이 지속되고 '집콕'하는 날이 많아지면서 삼시 세끼 음식을 만드느라 지친 주부들이 사먹는 반찬으로 눈을 돌리자, 백화점들도 반찬 코너를 강화하고 나섰다. 종래에도 백화점 식품관마다 자체 운영하는 반찬 매장이 있지만 더 다양한 메뉴로 구색을 갖추거나 한식 특유의 손맛을 살리긴 부족하다는 판단에 각 지역에서 입소문 난 유명 반찬가게들을 수소문하기 시작했다. 하지만 저마다 운영 노하우가 있는 반찬가게들은 백화점 입점을 딱히 서두를 이유가 없었고, 설사 관심이 있더라도 개인 사업장과 달리 재고나 위생관리 등이 철저한 백화점의 영업환경을 부담스러워해 설득하기가 쉽지 않았다.

롯데백화점은 강남이나 잠실 등 비교적 사먹는 반찬 수요가 높고 소비자들의 눈높이도 깐깐한 주거 지역에서 정평이 난 반찬 브랜드들을 우선적으로 섭외했다. 대치동 학부모들 사이에 메뉴가 다양하고 깔끔하다고 소문난 반찬가게 '맛있는찬', 대한민국 조리명장·유명셰프가 메뉴를 개발하고 담음새까지 신경써 목동 주부들 사이에 고급스럽다는 평을 받는 '마스터쿡', 전국에 23개 가맹점을 두고 빠른 속도로 몸집을 불려나가고 있는 '마마쿡' 등을 본점은 물론 강남점, 잠실점, 관악점, 평촌점 등 10개 점포에 넣었다.

백화점 점장까지 직접 반찬가게를 찾아가 시식하고 입점을 권유한 곳도 있다. 백화점 몫의 마진 일부를 브랜드 측에 양보하거나 많이 팔수록 입점사가 더 많이 가져가는 방식의 '슬라이딩 마진제'를 제시하는 등 최대한 업체들의 고민과 부담을 덜어주기 위한 방안도 고민했다.

롯데백화점 관계자는 "브랜드가 백화점에 들어오고 싶게 만드는 방법은 결국 매출 외형을 키워주는 일"이라며 "내부 회의 때마다 입점업체가 계속 수익을 내게 해야 한다는 방침을 강조한다"고 전했다. 백화점 본사 임원과 동료사원 등이 직접 반찬을 사먹고 품질과 가격, 진열상태, 표시사항, 서비스 등을 평가한 후 이를 입점업체와 공유하며 개선 방안을 찾아가는 시식평가도 하고 있다.

반찬 팔아 월매출 1억 훌쩍

이 같은 노력 덕분에 올해 4~9월 브랜드 반찬가게들이 입점한 롯데백화점 점포의 반찬 매출은 지난해 같은 기간에 비해 2~3배씩 증가했다. 잠실점과 강남점에 입점한 반찬가게의 경우 한 팩에 3000~4000원인 반찬을 팔아 월매출이 1억원에 달하고, 추석 명절 전날에는 각종 전을 포함해 하루에만 1700만원대 매출을 올리기도 했다. 사먹는 반찬의 맛과 편리함을 경험한 소비자들은 재구매율도 높아 반복해서 매장을 찾거나 주 2~3회 고정적으로 구매하는 비율도 높다.

이 치프바이어는 "코로나가 끝나도 한동안 건강과 위생을 고려한 집밥 트렌드는 지속될 것"이라며 "반찬 매장이 백화점 인근 지역의 고정고객을 확보하는 효과도 있어 올 하반기에도 3개 점포에 추가로 반찬 브랜드를 들여올 계획"이라고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr