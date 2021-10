"전기차 비중 늘면 노후 아파트 전력설비 용량부족 심화…지원필요"

[아시아경제 유제훈 기자] 향후 전기차 등록 비중이 늘면 노후 공동주택을 중심으로 전력설비에서 용량부족이 발생할 가능성이 높은 만큼 세밀한 지원정책이 이뤄져야 한단 분석이 나왔다.

12일 한국자동차연구원이 발간한 '전기차 충전 인프라 확대에 따른 공동주택 전력설비 개선 필요성' 보고서에 따르면 정부는 최근 제4차 친환경자동차 기본계획을 통해 전기차 충전시설 의무비율을 상향조정했다. 신축아파트의 경우 전기차 충전기 의무설치 비율을 0.5%에서 5%로 상향했고, 기축아파트엔 충전기 설치의무를 신규 부과하면서 의무설치 비율을 2%로 설정했다.

문제는 전력설비가 노후화 됐거나 설계용량이 부족한 공동주택이 적지 않아 정전사고 우려가 커지고 있단 점이다. 한자연에 따르면 전체 공동주택 2만5132개 단지 중 15년 이상 된 공동주택은 56%(1만3995개 단지)이며 세대별 설계용량이 3㎾미만인 공동주택도 32%(7921개 단지)에 달했다.

한자연은 "1990년대에 시공된 아파트의 경우 당시 세대별 전력사용 설계용량이 1㎾였으나, 현재는 가구당 적정용량이 3~5㎾까지 증가해 정전사고 가능성이 높아졌다"면서 "실제 여름철을 중심으로 공동주택 내 정전사고가 빈발하며 한국전력이 변압기 교체 지원 사업을 시행 중"이라고 전했다.

문제는 향후 전기차 비중이 늘 경우 이같은 우려가 더 커질 수 있단 점이다. 전기차의 주거용 전력 충전 패턴이 주택용 전력 소비패턴과 유사, 퇴근 시간 이후의 주택용 전력부하를 가중시킬 것이란 이유에서다. 실제 한자연이 아파트 주차관제시스템을 통해 계절·시간별 차량 입고 현황을 분석한 결과 여름과 가을에 차량 운행이 활발하고 오후 5시 이후에 차량 입고가 증가했다.

이 때문에 전기차 충전 인프라를 원활하게 확대하기 위해선 전력 설비 개선 지원에도 관심을 기울여야 하지만, 현시점에서는 공동주택 내 전기차와 내연기관차 차주가 공동으로 부담하는 전력설비 개선 비용 합의가 어려울 수 있다는 게 한자연의 설명이다. 현재 전기차 판매 비율이 급증하고는 있지만 여전히 전체 자동차 대비 등록 비율은 1% 미만인 까닭이다.

한자연은 "노후 공동주택의 전력설비에 대한 종합조사를 하고 설비 개선의 긴급성 등을 고려한 우선 지원대상을 파악해야 한다"며 "지원 정책의 초점을 변압기, 차단기 등 개별 설비 중심에서 전기차 충전 인프라를 실질적으로 수용할 수 있는 전체적인 능력 중심으로 전환하는 것도 고민할 필요가 있다"고 밝혔다.

