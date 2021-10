주요 외신들, 이재명 대선 후보 선출 보도…"이단아 정치인 지명"

[아시아경제 김보경 기자] 이재명 경기도지사가 10일 더불어민주당 대선 후보로 선출되자 주요 외신도 관련 소식을 신속히 보도했다.

AP통신은 "한국의 집권당이 (대선 레이스에서) 현재 선두를 달리는 개성 강한 이단아(maverick) 정치인을 차기 대선 후보로 지명했다"면서 이 지사가 평소 거침없는 발언들로 유명하다고 했다.

AP는 이 후보가 반체제 인물로서의 이미지를 쌓아 온 강경한 진보주의자라고 소개했다. 또한 그가 어려운 집안 형편으로 소년공 시절 한쪽 팔이 비틀어지는 큰 사고를 당했고, 이후 사법시험에 합격해 인권변호사로 활동하는 등 자수성가한 것으로도 유명하다고 전했다.

이 후보가 일부 포퓰리즘적 공약으로 비난을 받고 있으며, 성남시장 재임 당시 부동산 개발 사업을 놓고 정치적 공세가 고조되고 있다는 소식도 보도했다.

또 다른 매체는 이 지사의 민주당 대선후보 선출 소식을 전하면서 그를 문재인 대통령에게 종종 비판적인 당의 아웃사이더라고 소개했다.

이 매체는 "그의 아웃사이더 이미지는 퇴임하는 문 대통령과 더 밀접한 관계인 경쟁자들 앞에서 한때 부담으로 여겨졌지만, 공격적인 팬데믹 대처와 포퓰리즘적 경제 의제로 두각을 나타냈다"고 전했다.

