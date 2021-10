강남구 ‘남성 난임’ 검진비용 20만원 지원

2009년부터 지역내 난임부부 대상 지속적 지원정책 펼쳐…10일 복지부장관 표창 수상

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 예비부모를 대상으로 ‘남성 난임’ 검진비를 연말까지 지원한다.

구는 남성 난임의 요인을 조기에 발견하고 치료하는 한편 ‘부부가 함께 극복하는 난임’으로 인식을 전환하기 위해 검진비용을 지원하기로 했다.

남성 난임 검진비는 연 1회, 최대 20만원까지 지원되며, 사실혼을 포함해 6개월 이상 강남구에 거주한 부부라면 누구나 신청할 수 있다.

강남구는 지역내 난임부부의 건강한 임신과 출산을 돕기 위해 지난해 조례를 제정, 한의학 난임치료지원, 강남형 체외시술비 추가지원을 시행하고 있다.

특히 여성·아동건강증진센터 설치를 비롯 임신·출산·육아 친화환경조성에 기여한 공로로 10일 보건복지부 장관 표창을 받았다.

양오승 강남구보건소장은 “강남구는 지난 2009년부터 난임시술 지원을 해오고 있다”며 “출산 문제를 공동체의 과제로 인식하고 같이 해결하는 포용복지도시 강남을 만들기 위해 노력하겠다”고 말했다.

구는 임산부가 있는 200가구에 신생아 시각발달책 만들기 키트를 이날까지 선착순으로 제공한다. 코로나19 장기화로 지친 임산부의 스트레스를 해소, 태아와 부모 간 교감을 돕기 위한 것이다. 자세한 내용은 강남구청 홈페이지에서 확인할 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr