"혜택에 인기캐릭터까지"…올 3분기 인기 체크카드 1위는

카드고릴라, '2021 3분기 인기 체크카드 톱 10'

7월 출시 '우리 010PAY 체크카드' 1위

[아시아경제 기하영 기자]우리카드가 세틀뱅크와 업무협약을 통해 출시한 '우리 010PAY 체크카드'가 출시 3개월 만에 3분기 인기 체크카드 1위에 올랐다. 체크카드의 경우 혜택 뿐 아니라 인기 캐릭터와의 협업 등 카드 디자인도 순위에 영향을 미친 것으로 분석됐다.

10일 국내 최대 신용카드 전문사이트 카드고릴라가 발표한 '2021년 3분기 인기 체크카드 톱 10'에 따르면, 행운 로또 카드 컨셉의 우리 010PAY 체크카드가 1위를 차지했다. 이번 결과는 7월 1일부터 9월 24일까지 카드고릴라 웹사이트(PC, 모바일 통합)에서 집계된 각 체크카드 상품조회수와 신청전환수를 기준으로 조사됐다.

지난 7월 출시된 우리 010PAY 체크카드는 우리카드가 세틀뱅크의 010PAY와 손잡고 선보인 카드다. 전월 실적 관계 없이 결제금액의 0.2%가 010PAY머니로 적립되며 올 연말까지 응카데이(매월 10일)에는 결제금액 10만원 한도 내에서 010PAY머니 10%가 적립된다. 또 소액신용한도(하이브리드) 기능을 탑재해 월 최대 30만원 한도 안에서 신용결제가 지원된다.

2위는 올 상반기 체크카드 2위의 자리를 지켜낸 '네이버페이 우리카드 체크'다. 전월 실적 조건 없이 국내, 해외 이용금액의 1%가 네이버페이 포인트로 적립된다. 월간 적립한도도 국내, 해외 각각 1만 포인트로 넉넉해 간편결제 이용자들의 마음을 사로잡았다.

3위에 오른 '우리 카드의정석 쿠키 체크'는 쇼핑, 커피, 영화, 편의점, 교통 등 생활 캐시백부터 간편결제, 해외이용 캐시백에 공항라운지 무료 서비스까지 갖춘 만능 체크카드다. 4위는 '신한카드 딥 드림 체크'가 이름을 올렸다. 전월실적, 적립한도 조건 없이 결제금액의 0.2%가 적립되며 자주 가는 드림 영역에서 3배, 드림 영역 중 가장 많이 이용한 영역은 5배의 포인트가 자동적립 된다.

5위는 '우리카드 #오하쳌(오늘하루체크)'으로 최근 인기 일러스트 캐릭터 '다이노탱'과 협업해 화제가 됐다. 교통, 통신, 배달, 해외 등 생활밀착 할인부터 무신사, 지그재그 등의 패션 플랫폼 5% 캐시백, 넷플릭스, 멜론, 공연티켓 등의 플레이 영역 5% 캐시백까지 제공한다. 6위를 차지한 NH농협카드의 'NH20 해봄 체크카드'는 오프라인, 온라인에서의 생활 할인 혜택을 준다. 7위 역시 NH농협카드의 '라이언 치즈 체크카드'로 다양한 생활 영역에서 제공되는 혜택과 함께 카카오프렌즈 라이언 캐릭터 디자인으로 인기를 얻었다.

8위에는 '우체국 고 캐시백 글로벌 하이브리드'가 올랐다. 생활 영역 5% 캐시백과 함께 해외 전 가맹점 7% 캐시백, 공항라운지 서비스 등으로 해외 사용에서 경쟁력을 갖췄다. 9위는 스테디셀러 체크카드인 KB국민카드의 '노리체크카드'가, 10위는 라이프스타일 브랜드 '위글위글'과 협업으로 비비드한 디자인을 선보인 KB국민카드의 '위글위글 첵첵 체크카드'가 이름을 올렸다.

고승훈 카드고릴라 대표는 "체크카드의 경우 교통, 통신, 커피 등 생활 영역 혜택을 고르게 제공하거나 유명 캐릭터와의 콜라보 상품이 주로 인기를 끌어왔다"며 "최근 금융 상품과 재테크에 관심을 갖는 연령대가 낮아지고 있는만큼 MZ세대가 원하는 혜택을 세밀하게 제공하는 체크카드가 경쟁력을 갖출 것으로 보인다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr