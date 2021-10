中 영사관 "미국 출입국 시 협박·구금…유학생 안전 경각심 높여야"

[아시아경제 김보경 기자] 미국 주재 중국 영사관이 자국 유학생에게 미국을 출입국 할 때 발생할 수 있는 안전 위험에 대해 경고했다.

10일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 미국 로스앤젤레스 주재 중국 영사관은 지난 8일 "유학생들은 안전에 경각심을 높이고 미국을 출입국 할 때 맞닥뜨릴 수 있는 위험에 주의를 기울이며 적절하게 대응해야한다"고 안내했다.

중국 영사관은 유학생 다수가 LA 국제공항에서 출입국 관리들에게 유학 목적과 학과 성적, 징계 기록, 표절한 실험실 자료 보유 여부 등과 관련한 질문을 받았다고 밝혔다.

그중 일부는 위협과 협박을 받았고 심지어 몇시간 동안 구금되기도 했으며 끝내 입국이 거부돼 중국으로 돌려보내진 경우도 있다고 덧붙였다. 전자기기를 압수당한 이들도 있다고 영사관은 밝혔다.

중국 영사관은 미국 측에 엄충 항의했다면서 "우리는 미국 측에 미국에서 공부하는 중국 학생의 송환, 심문, 괴롭힘을 즉시 중단할 것을 촉구한다"고 밝혔다.

미국은 최근 중국인 유학생에 대한 비자 발급을 엄격히 심사를 진행하고 있는 것으로 알려졌다. 지난 7월 중국 외교부는 미국이 중국인 유학생 500여명에 대해 대통령령 10043호에 부합하지 않는다는 이유로 비자 발급을 거부했다고 밝혔다.

대통령령 10043호는 도널드 트럼프 전 대통령이 지난해 5월 미국의 민감한 기술과 지식재산권을 빼내려는 중국의 시도를 저지해야 한다면서 일부 중국인 유학생과 연구자의 미국 입국을 제한하겠다는 내용을 담은 포고령이다.

지난달 말에는 휴스턴 공항에서 한 중국인 학생이 50시간 이상 심문을 당한 끝에 제3국으로 추방당하는 일이 발생하기도 했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr