[2021 국감]경찰 '디지털포렌식' 분석 작년에만 6만3000건…"분석관 증원 필요"

한병도 의원 국감자료

[아시아경제 이관주 기자] 지난해 경찰의 디지털포렌식 분석건수가 6만3000여건에 달하는 것으로 나타났다.

10일 국회 행정안전위원회 소속 한병도 더불어민주당 의원이 경찰청으로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면, 최근 4년간 경찰이 실시한 디지털포렌식 분석건수는 2017년 3만4541건에서 2018년 4만3531건, 2019년 5만5194건, 지난해 6만3034건으로 해마다 늘었다. 올해 8월까지도 이미 5만161건을 기록해 예년을 상회할 것으로 예상된다.

시·도경찰청 중 디지털포렌식 분석이 가장 많이 이뤄진 곳은 경기남부청으로 지난 한 해에만 1만3038건을 분석했다. 이어 서울 1만1574건, 부산 5210건, 경남 3897건, 대구 3377건 등 순이었다.

지난해 기준 시·도청별 디지털증거분석관 1인당 평균 분석건수는 경북청이 501.3건으로 가장 많았는데, 1인당 분석건수가 가장 적었던 울산청(268.2건)에 비해 2배가량 더 많았다. 경북청을 제외하면 서울청(428.7건), 경기남부청(395.1건), 충남청(390.8건), 경남청(389.7건)이 뒤를 이었다. 전국에 디지털분석관은 총 172명으로, 1인당 한 해 평균 366여건의 업무를 수행하고 있었다. 분석관 1명이 하루에 1건 꼴로 포렌식 분석을 한 셈이다.

한 의원은 "스마트폰 등 전자기기가 범죄의 주요 수단이나 증거가 되면서 수사과정에서 디지털포렌식 분석의 역할이 커지는 상황"이라며 "경찰은 디지털포렌식 수사기법 향상과 분석관 인력 증원을 통해 분석 역량 강화에 힘써야 할 것"이라고 말했다.

