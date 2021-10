이탈리아 노벨상 수상자 "기초과학 R&D 투자 확대해야"

[아시아경제 김보경 기자] 올해 노벨 물리학상 공동 수상자인 조르조 파리시 이탈리아 로마 라사피엔차대 교수가 유럽연합(EU) 최하위권인 기초과학 분야 연구개발(R&D) 투자 확대를 촉구했다.

ANSA·AFP 통신 등에 따르면 파리시 교수는 지난 8일(현지시간) 로마에서 가진 외신 기자회견에서 "최근 10∼15년간 연구 자금 부족 현상이 악화해왔다"면서 이같이 밝혔다.

그는 "이탈리아는 자국인이든, 외국인이든 간에 연구자를 환영하는 나라가 아니다"며 "연구는 채소밭과 같다. 매 두 주마다 물을 주면 된다고 생각한다면 잘못된 길을 가게 될 것"이라고 짚었다.

그는 또 연구개발 투자에 최소 10억 유로(약 1조3800억원)의 펀딩이 추가로 필요하다면서도 여기에는 돈이 수천 개 과제로 분산되는 것을 막고 지원 과제를 엄격한 기준에 따라 선정·관리하는 절차가 수반돼야 한다고 강조했다.

파리시 교수는 국가의 R&D 지원에 '펀딩→조율→감사'의 3단계 과정이 필요하다고 정리했다.

경제협력개발기구(OECD) 통계에 따르면 2019년 기준 이탈리아의 R&D 투자 비율은 국내총생산(GDP) 대비 1.47%로 OECD 평균(2.5%)은 물론 EU 평균(2.1%)에도 한참 못 미친다. 독일은 3.2%로 이탈리아의 두 배가 넘는다.

파리시 교수의 지적에 대해 마리오 드라기 총리는 "이탈리아의 R&D 투자가 주변국에 뒤처진 게 사실"이라며 "가능한 한 이 갭을 좁히고자 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했다.

이탈리아는 유럽에서 기초과학 강국으로 대접받는다. 파리시 교수까지 포함해 역대 이탈리아인 노벨상 수상자만 20명에 달한다. 이 가운데 절반이 넘는 12명이 과학 부문이다.

같은 통계에서 한국은 R&D 투자 비율이 GDP 대비 4.6%에 달하는데도 아직 과학 분야 노벨상을 배출하지 못했다.

