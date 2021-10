[아시아경제 이지은 기자] 여당 대통령 후보로 이재명 경기지사가 지명된 데 대해 문재인 대통령이 "경선 절차가 원만하게 진행됐다"며 축하를 보냈다.

문 대통령은 10일 "더불어민주당 당원으로서 이재명 지사의 민주당 대통령 후보 지명을 축하한다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "경선 절차가 원만하게 진행된 것을 기쁘게 생각한다"며 "선의의 경쟁을 펼친 다른 후보들에게도 위로와 격려의 말씀을 전한다. 앞으로도 대한민국의 미래 발전을 위해 함께 노력해 주시리라 믿는다"고 위로했다.

