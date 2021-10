[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 유승민 전 의원은 10일 이재명 경기도 지사가 더불어민주당 대통령 후보로 선출된 것과 관련해 "떳떳하다면 특검과 국정조사를 빨리 하자"고 요구했다.

유 전 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이 지사의 선출을 축하하면서도 "후보가 되었다고 대장동 게이트를 덮을 수는 없다"며 이같이 말했다.

그는 "3차 선거인단 투표에서 62% 대 28%로 압승하고도 불과 0.29% 차이로 결선투표가 무산된 이낙연 후보께 위로의 말씀을 전한다"고 밝혔다..

유 전 의원은 "이제 우리 당의 선택만 남았다"며 "누가 이재명을 이길 후보냐? 이재명이 가장 두려워 하는 후보, 유승민이 이재명을 확실하게 이긴다"고 강조했다.

