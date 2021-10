이재명 "유용하면 박정희·김대중 정책 무슨 차이…국가주도 경제부흥 실현"

"당선 즉시 강력한 '부동산 대개혁'…부동산 불로소득 공화국 오명 벗을 것"

"경제·민생에 파란색, 빨간색이 무슨 상관…국민 삶 개선에 가리지 않고 채택, 실행할 것"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당의 최종 대선후보로 선출된 이재명 후보가 10일 "국가주도의 강력한 경제부흥 정책으로 경제성장률 그래프를 우상향으로 바꾸겠다"고 말했다. 또한 "국민이 요구하는 '변화와 개혁'을 반드시 완수하겠다"면서 "당선 즉시 강력한 '부동산 대개혁'으로 부동산 불로소득 공화국이라는 오명을 없애겠다"고 강조했다.

이 후보는 이날 서울 송파구 올림픽공원 SK핸드볼경기장에서 열린 서울 순회경선에서 후보로 선출된 뒤 감사 연설문을 통해 "위대한 도전에 담대히 나서겠다"면서 이 같이 말했다.

이 후보는 "국민의 지갑을 채우고, 국민의 삶을 개선할 수만 있다면 가리지 않고 과감하게 채택하고 실행하겠다"면서 "좌파 정책으로 대공황을 이겨낸 루즈벨트에게 배우겠다. 경제와 민생에 파란색, 빨간색이 무슨 상관인가"라고 말했다. 그러면서 "유용하고 효율적이면 진보·보수, 좌파·우파, 박정희 정책 김대중 정책이 무슨 차이가 있겠느냐"고 반문했다.

특히 부동산 정책과 관련해선 당선 즉시 '부동산 대개혁'을 실천하겠다고 밝혔다.

이 후보는 "토건세력과 유착한 정치세력의 부패비리를 반드시 뿌리 뽑겠다"며 "한 순간도 미루지 않겠다"고 했다. 또 "'개발이익 완전 국민환원제'는 물론, 성남시와 경기도에서 시행한 '건설원가·분양원가 공개'를 전국으로 확대하겠다"고 말했다.

대장동 의혹에 대해서는 "국민의힘 화천대유 게이트"라고 지칭하며 "사업과정에서 금품제공 등 불법행위가 적발되면 사후에도 개발이익을 전액 환수해 부당한 불로소득이 소수의 손에 돌아가는 것을 근절하겠다"고 강조했다.

