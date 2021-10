원희룡 "'부패한 후보' 이재명, '부패 청소부' 원희룡이 반드시 이겨"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 원희룡 전 제주도 지사는 10일 이재명 경기도 지사가 더불어민주당 대선주자로 확정된 것과 관련해 "이재명을 꺾고 정권교체 이뤄낼 적임자 원희룡과 함께해 달라"고 호소했다.

원 지사는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이재명 후보가 민주당의 최종 대통령 후보로 확정됐다"며 "‘부패 청소부’ 원희룡이 이재명 후보를 꺾고 정권교체를 하겠다"고 밝혔다.

그는 "한 번 상상해 보라"며 "이재명 후보와 싸워서 압도적인 승리를 가져올 수 있는 후보가 누구냐. 바로 원희룡이다"라고 강조했다.

원 지사는 "이재명 후보와 제가 붙는 순간 원희룡 선(善)과 이재명 악(惡)의 싸움이 시작된다"며 "‘부패한 후보’ 이재명을 ‘부패 청소부’ 원희룡이 반드시 이긴다"고 말했다.

그는 "지금까지 몇몇 후보가 내부 싸움에 몰두할 때, 하루도 빠짐없이 이재명 후보와 싸웠다"며 "더는 위선과 내로남불을 봐주지 말자"고 밝혔다.

