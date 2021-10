[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장은 이재명 경기도 지사가 더불어민주당 대통령 후보로 선출된 것과 관련해 "본선에서 ‘선의의 경쟁’을 기대한다"고 말했다.

윤 전 총장은 이날 캠프를 통해 '이재명 후보 선출에 대한 입장문'을 통해 "민주당 대통령 후보로 선출된 것을 축하드린다"며 "앞으로 국민을 위해 좋은 정책과 비전을 제시해 주기를 바란다"고 말했다. 그는 "대통령 선거는 지난 5년에 대한 반성과 성찰을 바탕으로 새로운 5년을 준비하는 과정"이라며 "집권당 후보이지만 문재인 정권의 실정을 어떻게 반성하고 극복할 것인지 그 대안을 제시해야 한다"고 밝혔다.

특히 윤 전 총장은 '본선' 경쟁을 예고하며, 국민의힘 경선 승리를 자신하는 듯한 입장도 내놨다.

