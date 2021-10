[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 홍준표 의원은 10일 이재명 경기도 지사가 더불어민주당 대통령 후보로 선출된 것과 관련해 "청와대가 아니라 대장동 비리로 구치소에 가야할 사람이 민주당 대선후보가 됐다"며 "우리로서는 참 고마운 일"이라고 밝혔다.

홍 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "아무튼 축하한다"면서도 "대선이 범죄자 대선이 되어서는 안 된다. 전과 4범이 대통령된 일은 유사이래 없었다"고 밝혔다.

이날 민주당은 제20대 대통령 선거 후보로 이 지사를 선출했다.

