[아시아경제 이정윤 기자] 무면허 운전을 하다 음주 측정 요구를 거부하고 경찰관을 폭행한 혐의를 받는 래퍼 노엘(21·본명 장용준)과 차에 함께 있었던 동승자가 경찰에 입건됐다.

10일 경찰에 따르면 서울 서초경찰서는 지난달 18일 면허 없이 운전하던 장씨와 동승한 A씨를 무면허운전 방조 혐의로 입건했다.

동승자에게 음주운전 방조 혐의가 적용될 수도 있다는 관측이 나오기도 했지만 장씨의 음주운전 혐의를 입증할 명백한 증거가 없어 동승자에게 음주운전 방조 혐의를 적용하기는 어려울 것으로 보인다. 방조범은 형법에 따라 정범이 받는 형량의 절반까지 선고될 수 있다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr