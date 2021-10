위드 코로나 선언한 싱가포르, 신규 확진자 3700명 넘어 최다치

[아시아경제 김보경 기자] '위드 코로나'(단계적 일상회복)를 채택한 싱가포르에서 신규 확진자가 이틀 연속 하루 최다치를 기록했다.

10일 일간 스트레이츠 타임스 등에 따르면 싱가포르 보건부는 전날 신규 확진자가 3703명에 달했다고 발표했다. 앞서 이틀 전 싱가포르는 신규 확진자 3590명이 나와 역대 최다 수치를 기록했다.

전날 확진자 중 지역사회 감염자는 2868명이며, 외국인 근로자들이 주로 머무는 기숙시설에서도 832명이 나왔다. 해외 유입 사례는 3명이었다.

이에 따라 싱가포르는 5일 연속 일간 신규 확진자가 3000명을 넘었다.

싱가포르는 지난 7일 기준으로 인구 545만명 중 두 차례 백신 접종을 완료한 이가 전체의 83%에 달하며, 현재 단계적으로 일상을 회복하는 위드 코로나를 시행 중이다. 또 다음 달 15일부터 한국과 백신 접종자에 대해 무격리 입국을 시행한다.

그러나 지난 8월 시작된 방역 완화 조치와 함께 전염성이 강한 델타 변이 바이러스가 확산하면서 신규 확진자가 급증하는 추세다.

이에 따라 지난달 27일부터 오는 24일까지 식당 내 식사 및 모임 허용 인원을 2명으로 줄였다.

