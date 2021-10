"나체 사진 뿌린다"…교제하던 10대 여학생 협박한 20대 남성에 집행유예

[아시아경제 권서영 기자] 10대의 학생에게 나체 사진을 요구하고 협박한 20대가 징역형을 선고받았다.

오늘(10일) 춘천지법 형사1단독(장태영 판사)은 폭행 및 협박 혐의로 기소된 A씨(24)에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했다고 밝혔다.

A씨는 지난 2019년 11월 20일 가명으로 카카오톡에 접속해 당시 교제하던 B양(18)에게 접근해 나체 사진을 요구하거나 협박을 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

A씨는 일자리를 소개해주겠다는 빌미로 B양의 나체 사진을 받아낸 뒤, 추가 사진을 요구하거나 사진을 유포하겠다고 B양을 협박하는 등 이른바 '그루밍'(길들이기) 범죄의 혐의를 받았다. 앞서 A씨는 이전에도 같은 방식으로 B양을 모텔로 불러낸 뒤 "다른 남자를 만나러 모텔로 온 게 아니냐"며 B양의 뺨 등을 때리기도 했다. 그러나 그는 법정에서 "B양에게 경각심을 심어주고 도와주기 위한 행동이었다"라고 주장했다.

장 판사는 "피해자에 대한 관심이나 호감이 집착을 넘어 폭행과 협박으로까지 이어졌으며 가공의 인물을 내세워 피해자와 대화하는 등 기만적인 방법을 사용했다"라고 판시했다. 이어 "대학 진학이나 일자리 알선과 같이 거스르기 어려운 상황을 설정하거나 피해자의 취약한 심리상태를 이용했다"라며 "경각심을 심어주려 했다는 목적으로 폭력과 위협이 정당화될 수는 없다"라고 양형 사유를 밝혔다.

