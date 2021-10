홍준표 "文, 비리 은폐하면 안돼…대장동 신속 수사지시 내려야"

[아시아경제 황수미 기자] 국민의힘 대권주자인 홍준표 의원이 대장동 개발사업 특혜 의혹과 관련해 검찰의 수사 진척도가 지지부진하다며 문재인 대통령을 압박하고 나섰다.

홍 의원은 10일 자신의 페이스북에서 "김만배(화천대유 대주주)가 말했다는 천하동인 1호 배당금 중 600억원은 그분 것이라는 말을 보면 단번에 비리의 실체에 접근할 수 있을 텐데"라며 말문을 열었다.

홍 의원은 이어 "도대체 검찰은 증거 인멸의 시간만 주고 왜 이렇게 수사가 거북이걸음인지 알 수가 없다"고 지적했다.

앞서 한 언론은 천화동인 5호의 소유주 정영학 회계사가 검찰에 제출한 녹취록에 "화천대유가 100% 소유한 천화동인 1호 배당금 1208억원의 절반은 그분 것"이라는 김만배씨의 육성이 담겨 있다고 보도한 바 있다.

이에 정치권에서는 '그분'이 천화동인 1호의 실소유주이며 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장의 '윗선'이라는 의혹이 제기됐다.

이와 관련해 홍 의원은 "그분이 과연 누구이겠는가. 대장동 비리 설계자가 아니겠느냐"면서 "뻔한 사실을 두고 전 국민을 속이는 수사는 하지 말라"고 비판했다.

이어 문 대통령이 대장동 의혹 규명에 직접 나설 것을 촉구했다. 홍 의원은 "문 대통령은 비리 은폐 대통령이 되어서는 안 된다. 퇴임 후를 생각해서라도 신속하고 엄정한 수사 지시를 하라"고 강조했다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr