김진태, "이재명 국고손실죄로 구속, 약탈 이익 1조 원 몰수" 촉구

"이재명과 유동규는 측근 아니면 한 몸"

"대장동 인·허가 개발, 원천무효 부당이득 반환해야"

[아시아경제 라영철 기자] 더불어민주당 대선 예비후보 이재명 경기지사를 둘러싼 '성남 대장동 개발 비리 의혹'사건이 최대 이슈로 부상하면서 국민적 공분과 함께 이재명 지사에 대한 책임론도 갈수록 커지고 있다.

김진태 국민의힘 춘천 갑 당원협의회 위원장은 10일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이재명을 국고손실죄로 구속하고, 약탈 이익 1조 원을 몰수하라"고 촉구했다.

김 위원장은 "구속된 유동규가 이재명 후보의 측근인지 논란이 많다. 성남도시개발공사 사장으로 대장동 실무 총책임자가 성남시장의 측근이 아니라면 누가 측근이겠나. 측근이 아니면 한 몸이다"라고 주장했다.

또 "대장동 비리는 1조 원대 개발이익을 유령회사 화천대유, 천화동인에 빼돌린 단군이래 최대의 비리사건이며, 이재명이 유동규와 경제공동체라고 하는 것 만으론 부족하다. 이재명이 '주범'이다. 이 모든 것을 자신이 설계했기 때문"이라고 강조했다.

이어 "내 말이 아니라 이재명 스스로 한 말이고, 본인이 최대 치적이라고 자랑했었다"라며 이 지사의 발언을 상기했다.

김 위원장은 특히 "이 돈은 성남시민의 피눈물이자 국민으로부터 약탈한 돈"이라며 "배임도 배임이지만 특가법상 국고손실죄로 처벌해야 한다. 무기징역이 가능한 중범죄로 이재명을 즉각 구속 수사해야 한다"고 힐난했다.

그러면서 "원세훈 국정원장, 박근혜 대통령도 이 죄목으로 처벌받았다. 유력한 여당 후보라고 해서 법에 예외가 있을 순 없다"라고 지적한 뒤 "국민으로부터 약탈한 1조 원은 당연히 몰수해야 하고 범죄수익 규제법에 의해 국고손실, 배임죄로 인한 이익은 몰수할 수 있다"라고 밝혔다.

김 위원장은 또 "민사적으로도 사회질서에 위반하고, 현저히 불공정한 행정행위는 무효다(민법 103,104조). 따라서 사익추구를 위한 대장동 인·허가와 개발계획 자체가 원천무효로서 부당이득을 반환해야 한다. 이것이 공정이고 정의"라며 이재명 지사와 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장을 직격 했다.

한편 이재명 지사는 여러 차례의 민주당 대선 경선 후보 토론회를 통해 소수의 민간인에게 지나친 이득을 가져다줬다는 점에 대해서는 유감을 표하면서도 특혜 의혹에 대해서는 강하게 부인했다.

이 지사는 유 전 기획본부장과의 관계를 둘러싼 '측근 여부 논란'에 대한 해명을 번복하면서 꼼수 비판도 받고 있다.

이 지사는 지난달 30일 후보 토론회에서 유 전 본부장과의 관계를 묻는 질문에 "(유 전 본부장은) 리모델링하던 분인데 도시공사 이전에 시설관리공단 직원 관리 업무를 했을 뿐"이라고 선을 그었다.

하지만 "(유동규 전 본부장은) 선거를 도운 적 없다"라고 했다가 곧바로 "선거를 도왔다"라고 했고, 지난 3일엔 "성남에선 도와줬는데 경기도에 와선 안 도와줬다"라고 해명해 의혹과 논란을 키우기도 했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr