[아시아경제 김보경 기자] 러시아 중부 타타르스탄 자치공화국에서 스카이다이버들을 태운 항공기가 추락해 15명이 숨졌다.

스푸트니크와 타스통신 등에 따르면 10일(현지시간) 러시아연방 타타르스탄 공화국의 멘젤린스크에서 22명을 태운 L-410 기종의 소형 여객기가 추락했다.

승무원 2명을 제외한 나머지 승객 20명은 모두 스카이다이버들인 것으로 전해졌다.

이 사고로 현재까지 15명이 숨졌으며 7명이 구조됐다고 스푸트니크 통신이 전했다.

구조당국 관계자는 "사고 비행기는 이륙한 지 얼마 지나지 않아 비행장에서 1㎞가량 떨어진 지점에 추락했다"고 밝혔다.

