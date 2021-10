차이잉원 대만 총통 "합병·주권침해 저항…압력 굴하지 않을 것"

전날 시진핑 中 주석 발언 맞대응 풀이

"대만과 중국은 서로 종속돼선 안돼"

'주권 확보, 국토 수호' 견지 의지 밝혀

[아시아경제 김보경 기자] 차이잉원 대만 총통은 10일 건국기념일 행사에서 중국을 향해 "주권 확보와 국토 수호를 견지하겠다"며 "대만인이 압력에 굴할 것이라는 환상은 절대 없어야 한다"고 밝혔다.

이는 시진핑 중국 국가 주석이 전날 신해혁명 기념식에서 대만을 겨냥해 "조국 통일을 반드시 이룰 것"이라고 밝힌 데 대해 맞대응한 것으로 풀이된다.

차이 총통은 이날 타이베이에서 열린 대만 110주년 건국기념일 행사에서 '공통의 합의로 의견 차이를 해결하고 단결해 대만을 수호한다'는 주제로 연설에 나섰다.

그는 이 자리에서 "대만은 경솔하게 행동하지 않을 것"이라면서도 "대만인들이 압력에 굴할 것이라는 환상은 절대로 없어야 한다"고 말했다.

그는 "누구도 우리가 중국이 펼쳐놓은 길을 택하도록 강요하지 못하게 계속해서 국방을 강화하고 우리 스스로를 방어하겠다는 결심을 보여주겠다"고 밝혔다.

이어 "중국이 펼쳐놓은 길은 대만을 위한 자유롭고 민주적인 길도, 우리 2300만 대만인의 주권도 제공하지 않기 때문"이라고 지적했다.

차이 총통은 "대만과 중국은 서로에게 종속돼서는 안 된다"면서 "대만은 합병이나 주권침해에 저항해야 하며 대만의 미래는 대만인의 뜻에 따라 결정돼야 한다"고 강조했다.

차이 총통은 민주 방어선의 최전선인 대만이 전대미문의 복잡하고 엄중한 도전에 직면해 있으며 과거 72년의 발전 과정에서도 '주권 확보, 국토 수호'는 변하지 않고 고수해왔다고 말했다.

그는 대만이 역내의 평화와 발전을 위해 힘을 보탤 것이라고 재천명했다. 차이 총통은 양안(중국과 대만) 관계에서 "우리의 호의와 약속은 변함이 없다"면서 "현상 유지가 우리의 주장"이라고 설명했다.

이어 또 양안의 이견을 해결하기 위해서는 반드시 평등한 대화를 통해야만 한다면서 "우리는 전력을 다해 현 상황의 일방적인 변화를 저지할 것"이라고 언급했다.

또 차이 총통은 ▲ 자유민주 헌정 체제의 영원함 ▲ 중화민국과 중화인민공화국이 서로 예속된 것이 아님 ▲ 주권 침범 및 합병을 용납하지 않음 ▲ 중화민국(대만)의 앞날은 반드시 전 대만인 전체의 의지에 따라야 함 등의 4가지 항목 견지가 대만인이 우리에게 준 '마지노선'이자 최대공약수라고 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr