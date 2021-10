LG전자, 英매체 선정 '홈엔터' 분야 최고 브랜드 수상…2년 연속

유력 소비자 매체 '위치' 어워즈

국내 기업 중 유일…올레드 TV, 전문가 호평

[아시아경제 김흥순 기자] LG전자가 영국 유력 소비자 매체 '위치'가 선정한 올해 홈엔터테인먼트 분야 최고 브랜드에 선정됐다.

10일 업계에 따르면 LG전자는 '2021년도 위치 어워즈'에서 홈엔터테인먼트 분야 최고 브랜드상을 받았다. 지난해에 이어 2년 연속이다.

위치는 2007년부터 매년 전문가 및 소비자 평가를 바탕으로 자동차와 가전, 여행 등 총 11개 부문에서 뛰어난 제품과 서비스를 선보인 브랜드를 선정해 이 상을 수여한다. LG전자는 국내 기업 가운데 유일하게 이 매체가 선정한 올해 분야별 최고 브랜드로 이름을 올렸다.

세부 제품군 가운데서는 LG 올레드 TV가 위치 전문가 평가에서 호평을 받았다. 위치 전문가들이 시행하는 TV 종합평가에서 LG전자 올레드 TV는 상위 10위 제품에 모두 포함됐다.

시장조사업체 옴디아에 따르면 올해 4분기 유럽 시장에서 올레드 TV 수요는 직전 분기 대비 70% 가까이 늘어 사상 처음으로 100만대를 넘어설 것으로 예상된다.

앞서 LG전자는 올해 상반기 전 세계 올레드 TV 시장에서 출하량 기준 점유율 63.7%를 기록했다.

