이스라엘서 16세 소년 코로나 관련 '어린이 괴질'로 첫 사망

신체·장기 붓는 '소아다기관염증증후군'

증세 보인 아동·청소년 다수 코로나 감염

최근 델타 변이 바이러스 확산 이후 증가

[아시아경제 김보경 기자] 이스라엘에서 코로나19 감염과 연관성이 있는 것으로 추정되는 '소아다기관염증증후군'(MIS-C)에 의한 첫 10대 사망 사례가 보고됐다.

10일 예루살렘포스트 등 현지 언론에 따르면 전날 이스라엘 북부 페타 티크바에 있는 슈나이더 아동병원에서 16세 소년이 소아다기관염증증후군 진단을 받고 사망했다. 이스라엘에서 보고된 첫 소아다기관염증증후군 사망 사례다.

미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 소아다기관염증증후군에 걸리면 심장, 폐, 신장, 뇌, 피부, 눈, 위장 등 여러 신체 부위와 장기가 동시에 붓는다.

이 질병을 유발하는 원인은 명확하게 밝혀지지 않았지만, 이런 증세를 보인 다수의 아동·청소년이 코로나19를 유발하는 신종 코로나바이러스에 감염됐다. 이런 이유로 일각에서는 소아다기관염증증후군을 '어린이 괴질'로 부른다.

환자 대부분은 치료를 받으면 회복되지만, 중증으로 악화하거나 죽는 사례도 나온다.

이스라엘 첫 사망 사례로 보고된 이 소년은 백신 미접종자이며, 2주 전 증세가 나타나 중환자실에 입원했다. 이후 증세가 심각해져 열흘 전 인공심폐장치(에크모·ECMO) 치료를 받기 시작했다.

이스라엘에서 지금까지 보고된 소아다기관염증증후군 사례는 100건이 채 안 될 정도로 희소하다.

다만 이 가운데 절반 이상이 지난 6월 델타 변이 바이러스가 급속도로 확산하기 시작한 이후에 나왔다. 슈나이더아동병원의 오페르 쉴러 박사는 "최근 몇 주간 소아다기관염증증후군 사례가 늘어나는 것으로 보인다"고 말했다.

코로나19 대유행이 장기화하는 가운데 소아다기관염증증후군 이외에도 장기적인 코로나19 후유증을 호소하는 아동·청소년들이 적지 않다고 일간 하레츠가 보도했다.

이스라엘 보건부가 최근 코로나19 감염 아동 1만3000명을 대상으로 진행한 설문 결과 전체 응답자의 11.2%는 회복 후에도 최소 1가지의 후유증을 갖고 있다고 답했다. 응답자 4.6%는 회복 6개월 후에도 여전히 증세가 이어진다고 했다.

슈나이더 아동병원의 코로나19 후유증 클리닉에는 이미 150명의 환자가 치료를 받고 있으며, 대기 환자도 수백 명에 달한다.

이 병원의 리아트 아시케나지-호프넝 박사는 "중증 환자의 상태가 계속 좋지 않은 채 유지되는 경우도 있지만, 많은 환자의 경우 회복 후 몇 달간 괜찮다가 갑자기 상태가 악화하는데, 이 경우 장기 후유증이 시작된 것으로 볼 수 있다"고 말했다.

이에 따라 통상 코로나19에 걸리더라도 증상이 나타나지 않거나 감기처럼 가볍게 지나갈 수 있다는 생각에 아동·청소년 백신 접종을 미뤄오던 부모들의 생각도 바뀌고 있다고 신문은 전했다.

