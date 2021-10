이재명 “대장동 개발이익 환수, 이재명이 칭찬받을 일”

[아시아경제 전진영 기자] 여권 대선주자 이재명 경기도지사의 본선 진출이 확실시 된 가운데 이 지사는 10일 마지막 연설회에서 대장동에서 환수한 개발이익을 언급하며 “이재명이 칭찬받을 일 아닌가”라고 반문했다.

이 지사는 이날 오후 서울 올림픽공원 SK핸드볼경기장에서 열린 합동연설회에서 “대장동에서 환수한 개발이익은 지난 21년간 전국 모든 도시개발사업 환수액보다 3배나 많다”며 이같이 말했다.

그는 “제가 성남시장을 사퇴한 후 집값폭등으로 민간 몫이 늘어난 것이 어찌 저의 잘못인가”라며 “국민은 일억 개의 눈과 귀, 오천 만개의 입을 가진 집단지성체다. 가짜뉴스와 거짓선동에 속아 넘어갈 만큼 어리석지 않다”고 했다.

이 지사는 “아무리 가짜뉴스 쏟아내며 선전선동해도 진실은 변하지 않는다. 파면 팔수록 국민의힘 치부만 더 드러날 것”이라며 “이재명의 행정실력과 실적, 청렴성만 홍보하게 될 것이다”라고 강조했다.

본선 진출에 대해서도 “정권재창출을 위한 최고전략은 원팀”이라며 “유일한 필승카드, 저 이재명을 압도적으로 선택해달라. 용광로 원팀으로 본선 승리를 이뤄내겠다”고 호소했다.

이날 이낙연 전 더불어민주당 대표는 연설에서 “(대장동 의혹은) 민주당의 위기고 정권 재창출의 위기”라며 이 지사를 향한 견제구를 던졌다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr