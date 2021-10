이낙연 마지막 연설 “민주당 앞에 대장동이라는 불안 놓여있어” 이재명 겨냥

[아시아경제 전진영 기자] 여권 대선주자 중 이재명 경기도지사의 경선 본선 직행이 사실상 예고된 가운데 이낙연 더불어민주당 전 대표는 10일 마지막 연설회에서 “민주당 앞에 대장동이라는 불안이 놓여있다”며 이 지사를 정조준했다.

이 전 대표는 이날 오후 서울 올림픽공원 SK핸드볼경기장에서 열린 합동연설회에서 “지금 민주당 앞에 커다란 불안이 놓여 있다”며 “여야를 덮친 대장동 개발비리가 민주당의 앞길도 가로막고 있다. 그 수사에 민주당의 운명도 맡겨졌다”고 밝혔다.

그는 “민주당의 위기고 정권 재창출의 위기”라며 “우리가 한 번도 경험하지 못한 복합위기를 몰고 올지도 모른다”고 했다.

이어 “정권을 재창출하려면 당당한 후보를 내야한다. 국민 앞에 당당한 후보, 상식 앞에 당당한 후보, 정의 앞에 당당한 후보, 야당보다 더 당당한 후보를 내야한다”며 “그런 기준에 저 이낙연이 더 가깝다”고 강조했다.

이 전 대표는 “민주당은 자정 능력이 있다는 것을 국민 앞에 증명해 달라. 그 어떤 불안과 위기도 정의와 상식으로 이긴다는 것을 보여 달라”며 “민주당다운 가치와 정신으로 승리한다는 것을 실천해 달라”고 호소했다.

그러면서 “경선 이후에도 불안과 위기가 계속되게 해서는 안 된다. 경선 이후에는 희망과 승리가 시작될 수 있도록 결단해 달라”며 “제가 만난 모든 국민께 감사드린다. 성원과 지지를 보내주신 국민 여러분, 당원 동지 여러분께 각별한 감사를 드린다”고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr