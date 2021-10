'王'자 대신 성경 들고 교회 간 윤석열…무속 논란 의식했나

10일 여의도 순복음교회 찾아 예배

왕(王)자·항문침..'무속 논란' 돌파 위한 행보란 분석도

[아시아경제 박현주 기자] 국민의힘 대선 경선 2차 컷오프를 통과한 윤석열 국민의힘 대선 예비후보가 성경책을 든 채 교회를 찾았다. 일각에선 자신을 둘러싼 이른바 '무속 논란'을 돌파하기 위한 행보가 아니냐는 관측이 나온다.

윤 후보는 10일 서울 여의도 순복음교회를 찾아 예배했다. 예배 중에는 고개를 숙인 채 기도했고 찬송가에 맞춰 손뼉을 치기도 했다. 예배가 끝난 뒤에는 이영훈 순복음교회 담임목사를 예방했다.

이 목사는 "우리나라 지도자가 되는 분들은 사소한 것을 갖고 (논쟁)하는 것들은 좀 안 했으면 좋겠다"며 "국민에게 꿈과 희망을 주기를 소원한다"고 말했다. 이어 이 목사는 "주님께서 대통합을 위해 쓰임이 되게 해주시고 과거로 회귀하는 잘못을 반복하지 않도록 해달라"며 윤 후보를 위해 기도했다.

이에 윤 후보는 "예배 잘 들었다. 목사님 말씀을 잘 경청하겠다"고 답했다.

이날 윤석열 캠프는 인스타그램에 윤 후보가 유년 시절 교회에서 찍은 사진을 공유하며 "석열이형 밥 세 공기씩 먹던 여름성경학교 시절"이라고 밝히기도 했다.

이같은 행보에는 최근 윤 후보를 둘러싼 '무속 논란'을 털어내기 위한 의도가 있는 것 아니냐는 분석이 제기된다. 지난 제3~5차 국민의힘 대선 경선 토론회에서 윤 후보의 손바닥에 왕(王)자를 새긴 모습이 포착돼 화제에 올랐다. 이에 대해 윤 후보는 "지지자들이 토론 잘 하라는 응원 메시지였다"라고 해명한 바 있다.

지난 5일 제6차 토론회에서는 유승민 전 의원이 일부 역술인의 이름을 거론하며 윤 후보를 둘러싼 이른바 '무속인 논란'과 관련해 추궁했다. 이 과정에서 언급된 천공스승은 유튜브 채널을 운영하는 역술인, 이병환 씨는 항문침 전문가인 것으로 알려졌다.

한편 윤 후보는 다양한 종교를 두루 경험해온 것으로 알려졌다. 서울대 법대 재학 시절에는 대학 친구들과 성당을 다니며 천주교 세례를 받았다. 세례명은 '암브로시오'다. 지방 근무가 잦았던 검찰 재직 시절에는 인근 사찰 스님들과 자주 교류하며 한동안 불교 신자로도 활동한 것으로 전해졌다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr