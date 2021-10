경남서 일가족 3명 등 9명 확진…'주말 영향'에 한 자릿수 그쳐

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경상남도는 10일 오후 1시 30분 기준, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 9명이 발생했다고 밝혔다.

지역별로 창원 5명, 진주 2명, 거제 1명, 하동 1명이다. 전원 지역감염이다.

창원에서는 확진자 5명 중 3명은 부자지간으로 경기도 이천 가족의 밀접접촉자다. 격리 중 증상발현 검사에서 양성 판정을 받았다. 1명은 기존 확진자와 접촉했고 1명에 대해서는 방역 당국이 감염 경로를 파악 중이다.

진주 확진자 2명은 도내 확진자 가족이다. 거제 확진자 1명은 부산 확진자의 접촉자다.

하동 확진자 1명은 도내 확진자의 가족이며, 격리 중 증상발현 검사에서 양성 판정을 받았다.

이에 따라 도내 누적 확진자는 1만2163명(입원 795명, 퇴원 1만1334명, 사망 34명)으로 늘었다.

한편 전날 오후 6시 기준 경남 코로나19 백신 1차 접종률은 77.5%, 접종 완료율은 59.3%다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr