훈민정음 해례본 발견된 한글유산 본고장 경북서 ‘한글비전 선포식’

경북도, 한글산업·한글문화 확산 콘텐츠 육성 의지 표명

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경상북도가 제575돌 한글날을 맞아 지난 9일 도청 동락관에서 ‘경상북도 한글비전 선포식’을 가졌다.

선포식 슬로건은 ‘훈민정음 494년 만에 경북에서 깨어나다’로 정했다. 훈민정음이 1446년 반포되고 난 후 1940년 훈민정음해례본이 경북 안동에서 발견된 것을 알리는 뜻이다.

비전 선포문에는 한글문화 확산과 한글산업 육성 의지를 담았다.

경북은 최고의 문자체계로 세계적으로 인정받고 있는 한글의 창제 원리와 사용법을 설명한 훈민정음해례본이 발견된 유일한 지역이며 많은 한글 유산을 보유하고 있다.

경북도는 한글의 역사적 가치를 재조명하기 위한 연구?조사와 한글문화를 누리도록 하는 한글사랑실천 운동을 추진할 계획이다.

또 한글문화·콘텐츠산업 육성으로 미래 먹거리와 일자리를 창출하고 한글을 활용한 첨단산업을 육성한다는 계획이다.

지역에서 창작된 한글 유산들을 바탕으로 ‘경북형 한글 글꼴’을 개발하기 위해 연구용역도 진행한다.

경북도는 올해 한글 전문가 토론회와 한국국학진흥원 내에 훈민정음 뿌리사업단을 발족하고 한글 민간위원회 출범으로 한글산업 육성 기반을 다지고 있다.

지난 7일부터 13일까지 한글을 주제로 한 다양한 문화행사가 열리는 한글사랑주간도 운영하고 있다.

이철우 경상북도지사는 “한글유산을 다수 보유한 경북이 한글산업 육성을 가장 잘 할 수 있다”라며, “한글 기반 문화?콘텐츠산업과 미래 첨단산업이 지역의 새로운 문화성장 동력이 될 수 있도록 하겠다”고 강조했다.

이날 선포식은 이희범 경북문화재단 대표이사의 개회사를 시작으로 한글날 노래 독창, ‘훈민정음 본향, 경상북도의 출발’을 주제로 한 영상 상영과 경북사투리경연대회 시상, 이상규 한글민간위원회 위원장의 훈민정음 서문낭독, 이철우 경북도지사의 한글비전선포문 낭독과 퍼포먼스로 진행됐다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr