조국 "내 딸은 아반떼 타는데…막상 포르쉐는 곽상도 아들이"

與 "곽 의원 아들 포르쉐 타고 출석했는데 전혀 보도 안 돼", "화천대유는 누구의 것인가"

[아시아경제 김소영 기자] '대장동 개발 특혜 의혹'과 관련해 대장동 개발 사업의 시행사인 화천대유자산관리(화천대유)에서 50억 원의 퇴직금을 받은 곽상도 무소속 의원의 아들이 경찰 출석 과정에서 고급 외제 승용차를 탄 것을 두고 여권의 공세가 이어지고 있다.

조국 전 법무부 장관은 10일 자신의 페이스북을 통해 "막상 포르쉐는 곽상도 아들이 타고 있었다"고 꼬집었다. 곽 의원은 2019년 '조국 사태' 당시 조국 법무부 장관 후보자를 향해 "(딸이) 포르쉐를 타고 다닌다는 말이 있다"며 부산대 의학전문대학원에서 특혜성 장학금을 받았다는 의혹을 제기했다.

조 전 장관은 앞서 지난 6월6일 "지인분이 제 딸이 2억원짜리 벤츠를 타고 직장에 출퇴근한다는 소문이 돈다며 연락을 줬다. 제 딸은 2013년산 현대차 아반떼를 타고 있다"며 "야비하고 저열한 자들이 많다. 가세연(가로세로연구소)이 제 딸이 '빨간색 포르쉐' 탄다는 허위사실을 유포해 민·형사소송을 당했다는 점을 상기하고자 한다"고 해명한 바 있다.

송영길 더불어민주당 대표도 10일 오후 자신의 페이스북에 올린 글에서 "곽 의원 아들이 포르쉐를 타고 출석했다는 데도 보도가 전혀 안 된다"고 지적하며 "조국 전 (법무)장관의 딸이 아반떼를 타는데 곽 의원이 포르쉐를 타고 다닌다고 허위 주장을 했었고, 이를 언론이 공격적으로 보도했었다"고 주장했다.

한준호 민주당 원내대변인도 이날 자신의 페이스북을 통해 "월급 200만~300만원 받고 몸이 안 좋아 퇴직하며 회사가 억지로 준 50억원을 받은 갓 서른의 청년이다. 대단하다"며 "화천대유는 누구의 것인가"라고 목소리를 높였다.

앞서 지난 8일 곽 의원 아들 곽병채 씨는 경기남부경찰청 소환조사를 받은 후 포르쉐 차량 조수석에 타고 귀가하는 모습이 포착됐다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr