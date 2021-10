고리도롱뇽·반딧불이·천년고찰 … ‘치유 숲’에 산업폐기물 메우겠다고?

오규석 부산 기장군수, 장안읍 산업폐기물 매립장 반대 1인 시위



10일 부산시청서 30번째 ‥ “대장동 같은 민간특혜 반려하라!”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “고리도롱뇽과 반딧불이, ‘치유의 숲’ 조성할 자리에 산업폐기물을 메우겠다고?”

기초지자체장이 관내 산업폐기물 매립장 건립을 막기 위해 시작한 1인 시위가 30번째를 맞고 있다.

오규석 부산 기장군수는 10일 오전 10시 30분 부산시청 앞에서 장안읍 산업폐기물 매립장 사업계획을 반대하는 30번째 1인 시위를 했다.

장안읍에 6만평 규모의 민간 산업폐기물 매립장 사업계획서를 접수한 부산시가 지난 6월 3일 기장군에 의견을 묻는 공문을 보냈다.

기장군은 부산시에 반대입장을 전달하고, 곧바로 오규석 군수가 6월 8일 첫 1인 시위에 나섰다. 이날까지 30번째 1인 시위를 이어왔다.

오 군수는 “산업폐기물 매립장 예정지는 천년고찰과 문화재, 장안사와 고리도롱뇽, 반딧불이 등 멸종위기 동식물들이 자생하는 천혜의 자연환경을 유지하고 있어 군민을 위한 치유의 숲 조성이 예정된 부지”라며 반대하고 있다.

오 군수는 “아름다운 땅에 환경파괴와 주민 생존권을 위협하는 산업폐기물 매립장이 들어온다는 건 있을 수 없는 일”이라고 했다.

이어 “보존해야 할 보전녹지지역에 공공개발이 아닌 민간개발로 6만평 규모의 산업폐기물 매립장 사업을 추진하는 것은 천혜의 자연환경을 민간사업자에게 특혜로 내주는 꼴”이라며 “제2의 부산판 대장동 계획을 즉각 반려하라”고 부산시에 경고했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr