길벗 한의사모임 회원들이 10일 서울 종로구 정부서울청사 앞에서 '세계 정신건강의 날, 청년 고독사 문제 해결을 위한 보건·의료계 공동행동 선포 기자회견'을 열고 청년 고독사에 대해 국가가 책임질 것을 촉구하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.